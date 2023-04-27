大陸央視新聞報導，安徽省滁州市中級人民法院4月27日一審公開開庭，審理浙江省委前常委、杭州市委前書記周江勇受賄一案，經查涉貪金額合計至少達1.93億餘元（人民幣，下同）。周江勇最後陳述時，當庭表示認罪悔罪。

安徽省滁州市人民檢察院指控，2001年至2021年，被告周江勇利用擔任浙江省鄞縣副縣長，象山縣縣長、縣委書記，寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書記，舟山市市長、市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，浙江省委常委、杭州市委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程建設、專案承攬、土地獲取等事項上提供幫助，直接或者透過其親屬非法收受他人財物，共計折合人民幣1.93億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究周江勇的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告周江勇及其辯護人進行質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表了辯論意見，周江勇進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

大陸人大代表、政協委員、新聞記者與各界群眾30餘人旁聽了庭審。