樂天桃猿26日以6比15不敵中信兄弟，主因在先發投手林子崴「一局爆」種下敗因，好在接手的莊昕諺吃下5.1局減輕牛棚負擔，僅管林子崴表現不如預期，總教練曾豪駒仍正面鼓勵他，希望他能從每次出賽中吸取經驗，「有得到東西輸了才有意義。」

林子崴昨天開局就先被張志豪2分炮震撼教育，2局控球又出現狀況，投出2次四壞球保送、被敲3支安打，留下僅投1局、失7分皆為責失、改寫生涯最短先發局數的成績。

桃猿因為洋投霍爾、陳鴻文接連身體出狀況，需要其他先發投手挺身而出，結果林子崴只投1局就退場，曾總認為，這都是年輕球員需要學習的，身為先發投手就是球場上主宰者，必需要學習控制場面，「昨天沒有看到他的優勢，場上是現實的，必須要想辦法幫助自己，每次登板都需要有收穫，不能讓這樣的事情一次次發生。」

曾豪駒也勉勵林子崴，這場比賽失利只是生涯中的其中1場，必須要從每場比賽中看到優、缺點並從中改進，「有得到東西，這樣比賽輸了才會有意義，不然沒有收穫是沒有辦法原諒的。」

至於下週林子崴是否會繼續先發，將視他這段時間修正而定，教練團也可能會調整定位；而中繼登板5.1局的莊昕諺雖然登板第1局控制力還不是太好，但第2局起調整心態，控制場面能力也提升，減少牛棚負擔，教練團也可能將他拉到先發，曾豪駒說：「都會做考量，會再討論一下。」