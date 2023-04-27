台中大甲鎮瀾宮媽祖踏上回鑾路程，預計本月29日途經烏日、大肚與龍井區，由於大甲媽祖遶境回鑾將湧入大批人、車潮，台中市政府警察局烏日分局為維護鑾轎行進人車安全，確保沿路交通順遂，預計於29日凌晨2時至下午4時針對部分路段實施管制，並視車流情形實施機動彈性調整。

烏日警分局說明，29日凌晨2時至下午4時大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段沿線實施彈性車道調撥。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局說明，29日凌晨2時至下午4時大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段沿線實施彈性車道調撥；烏日區中山路三段大度橋封閉南下機慢車道，實施交通管制，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋；王田交流道匝道口則進行交通疏導管制，呼籲路人提早改道。

烏日警分局說明，29日凌晨2時至下午4時龍井區沙田路四段與中華路口（山陽橋端、竹泉橋端）、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四至六段車輛，改由中華路行駛。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

車輛管制部分，龍井區沙田路四段與中華路口（山陽橋端、竹泉橋端）、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四至六段車輛，改由中華路行駛；大肚區自由路與仁德路口、平和東街口、文昌路一段口、自治路口、華山路口、萬興路口以及沙田路二段與自由路口南端、沙田路三段與自由路口北端等禁止小客車以上車輛進入。

烏日警分局說明，29日凌晨2時至下午4時烏日區中山路三段大度橋封閉南下機慢車道，實施交通管制，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局表示，各重要路口均編派警力實施交通指揮疏導管制，請各位用路人配合，維護交通安全及秩序。