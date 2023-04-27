日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據IEA年度全球電動車展望顯示，2022年全球電動車銷量超過1,000萬輛，預計今年銷量將再增長35％，達到1,400萬輛。這種高成長意味著電動車在整個汽車市場中的占比已從2020年的4％左右上升到2022年的14％，今年將進一步增加到18％。電動車銷量主要集中在三個市場，分別是中國、歐洲和美國。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，2022年，中國電動車銷量占全球占比高達60％。據中國乘聯會數據，截至2023年第一季，新能源汽車在中國乘用車整體市場的滲透率已經超過30％，年增率達到22.7％。相較之下，傳統內燃機乘用車銷量則出現23.4％的年率下跌。4月中下旬上海車展舉辦，參展的新車型中，新能源車有76款，傳統燃油車僅58款，首次出現新能源車超過傳統燃油車，為新能源車市場提供助力，加上中國新能源汽車免徵車輛購置稅的優惠政策實施到今年底，有助2023年銷售動能。根據中汽協預計，今年中國新能源車銷量中性預期可達900.1萬輛，年增率達31％。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國環保署4月12日提案將提高聯邦汽車排廢標準，此舉可望進一步加速電動車趨勢。根據研究機構預估，將帶動潛在電動車供電設備（EVSE）市場在2030年以前達70億美元以上。相關供應鏈後續營運可持續關注。