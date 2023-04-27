由新竹縣政府承辦的112年全國中等學校運動會27日舉辦閉幕典禮，教育部體育署主任秘書呂宏進宣布本屆全中運順利落幕，並將會旗從新竹縣長楊文科手中，交接給下屆主辦的台北市副市長林奕華。

閉幕典禮中播放全中運籌備過程及賽事的精彩紀錄，頒發運動團體錦標獎及運動精神獎等獎項，楊文科特別致贈感謝狀給贊助全中運經費的企業，協助全中運順利舉辦。

呂宏進則說，每年4月舉辦的全中運，為我國年輕運動好手，打造公平競爭的舞臺，也是中華隊國手的搖籃，許多人都對今年全中運各競賽場地的校長、老師們的熱情接待留下極佳印象，感謝新竹縣長楊文科領導的團隊，讓全國的年輕運動好手在112年全中運寫下許多輝煌成績。

閉幕典禮尾聲，大會會旗緩緩降下，由呂宏進將全中運會旗交接給下屆主辦單位台北市政府，象徵傳承全中運的精采、卓越與輝煌，下屆全中運主人台北市安排「台北市立大學運動藝術學系特技舞蹈組」帶來「夢想啟航」舞碼，以世界共融為表演主題，搭配輕快的爵士樂，誠摯邀請全國各縣市中等學校體育菁英明年到台北，讓台北市守護夢想、一同啟航。

典禮最後最後呂宏進與楊文科共同熄滅聖火，象徵112年新竹全中運在好山好水的新竹縣圓滿落幕，為本次大會的精神「風起竹縣，贏向未來」劃下完美的句點。