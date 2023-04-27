副總統賴清德自從被民進黨正式提名為總統參選人後，跑遍全台宣講，日前賴因批評國民黨兩岸政策像「精神分裂」，引發外界不滿，他也為「用詞不慎」向病患道歉。台北市議員徐巧芯今( 27日)批評，賴清德以為民調領先以後就飄了，身為醫師，繼批評藍營精神分裂之後，又說自己是唐僧肉，吃了椪餅能「強身健體」，違反保健食品宣傳法規；說要挺勞工，但賴清德曾任行政院長卻讓勞基法修惡，至少要為這些事情再向社會大眾道歉２次。

台南市百年餅舖為支持賴清德，特定製作「挺台灣」椪餅，並印上賴清德Q版頭像，賴清德在分享給民進黨中常委時，稱自己圖像是「唐僧肉」，吃下肚可「強身健體、長命百歲」。

徐巧芯今日《新聞大白話》節目中指出，賴清德自己作為醫師，還拿疾病去比喻國民黨，當然會被患者和家屬批評沒有醫德，本來就要立刻道歉；而賴清德沒幾天又故態復萌，說吃下印有自己圖像的椪餅可以「強身健體」，徐巧芯指出，若產品上聲稱有「強身健體」的功能，但實際上沒有療效，很可能會因此被開罰，賴清德作為有醫學背景常識的人，怎麼可以開這種玩笑。

徐巧芯也提到，賴清德最近說要挺勞工，就是一再戳痛所有勞工心裡的傷痕，現在說要挺勞權，但賴當年擔任行政院長、有實權的時候，卻沒有好好提案幫助勞工，反而是助長勞基法修惡、傷害所有勞工朋友。

徐巧芯表示，賴清德好像在民調領先之後就飄了，但他不只該為用詞錯誤向病患道歉，也應該為他當時擔任行政院長時，推動勞基法修惡、傷害勞工的行為，在勞動節的時候公開向外界道歉。