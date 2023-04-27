台東縣私立公東高級工業職業學校校長李恭榮今天證實財務狀況未達中央要求，他強調，已找出解決辦法，財務缺口在短期就會改善，絕不影響師生權益，感謝各界關心。

李恭榮說，打算出售學校旁邊的400坪的閒置空地以籌措資金，雖然低調，卻有許多買家正在洽詢，因私校處理不動產需要經過一定流程，在土地賣出後，就會解決財務缺口，甚至會有多餘資金。

創校逾60年的公東高工辦學出色，木工科聞名全台，在全台賽事屢獲佳績，去年室內設計科畢業生29人逾半數考上國立大學，有學生以5A成績進入台灣大學，或是錄取台北科技大學。不僅在地學生，甚至北部、中部都有學生遠赴台東就讀。

據了解，會議上許多委員都體諒在偏鄉辦學之苦，只差2票就不必被列為專案輔導，而校方並未積欠教職員薪資，目前學生數在600人左右，課程中許多材料費也是老師自掏腰包無私奉獻。如有意捐款給校方可洽學校網站（http://www.ktus.ttct.edu.tw/ischool/publish_page/92/?cid=1746）

教育部今天下午辦理教育部第1屆私立高級中等以上學校退場審議會第13次會議，由教育部國民及學前教育署彭富源署長主持，台東公東高工因財務狀況被列為專案輔導學校，限期2年改善。