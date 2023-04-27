台北愛樂歌劇坊年度歌劇製作，今年挑戰演出威爾第的《遊唱詩人》，導演陳昶旭表示，這部作品規模大且難度高，「劇本很浪漫，一切從一個嫉妒開始。」

陳昶旭表示，整齣戲每個角色的設定都很偏執，「讓這個極端的個性在劇裡發生了衝突、摩擦和抗爭，而這些事情也導致最後瘋狂的結局產生。」

陳昶旭指出，一般遊唱詩人通常是指在中世紀的古老傳說或鄉野奇談等，「但現在這個遊唱詩人在講述的就是發生在他自身的故事和詛咒。這齣戲我們很想跟大家探討詛咒這件事情，從劇情發展來說，我會認為其他人或人的惡意就會產生詛咒，詛咒這件事情會讓人產生痛，整部劇裡的角色都在痛苦中出不去，在最後的結局也有悲傷的情節。」

音樂總監指揮邱君強表示，《遊唱詩人》對他而言是一部很有感情的歌劇，「威爾第中期有三部歌劇，依作曲順序排序分別是《弄臣》、《遊唱詩人》、《茶花女》，其中《遊唱詩人》對早期美聲時代的唱法有很強烈的連結，幾乎可以算是一種致敬。以音樂的劇本來說是有過之而不及、音樂及旋律力道也更為強烈，也算是發展到19世紀浪漫派的一個作風。」

《遊唱詩人》以中世紀西班牙宮廷為背景，是一部具有強烈反封建色彩的悲劇故事。劇中盧納伯爵鍾情於女官萊奧諾拉，但她卻每夜被能唱出動人情歌的遊唱詩人曼里科所吸引；而曼里科恰好是盧納伯爵敵方陣營的一名軍官，兩位男主角既是政敵亦是情敵，實則卻是失散已久的至親兄弟。

《遊唱詩人》劇情結合了神祕巫術、兄弟鬩牆、三角戀情、為母報仇等富含張力的狗血劇情，自1853年於羅馬首演後，至今仍是義大利歌劇的代表之作。以雙生雙旦作為劇情主軸，每位角色皆擁有多首精采的詠嘆調與重唱曲，深刻闡述角色的衝突與矛盾。演出將於5月3日至5日在台北南海劇場登場。