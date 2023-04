前總統馬英九26日受邀於希臘「德爾菲經濟論壇」演講,但演講前發現頭銜被誤植成台北前總統,經外交部駐希臘代表處抗議,改成台灣前總統,卻又變台北前領袖。國民黨立委鄭麗文表示,雖然愈改愈糟,但都比總統蔡英文訪美被稱嘉賓好,沒想到綠營竟批馬矮化台灣?結果馬英九親自向希臘總統反映後,得到對方當場稱呼「總統先生」,她感謝馬英九為中華民國拚外交,直批蔡政府只會鴕鳥心態,塔綠班馬上就翻車。

「塔綠班馬上就翻車了!」鄭麗文提到,論壇開幕式時,馬總統親自向希臘總統卡特琳娜·薩克拉洛普魯(Katerina Sakellaropoulou)女士反映,希臘總統馬上以「We are sorry about this」致歉,還馬上稱呼馬總統為「Mr. President(總統先生)」,也表示會請主辦單位更正。

「這個男人太狠了吧!不只打臉塔綠班,還讓塔綠班瞬間消失在網路上!」鄭麗文提供翻車名單:行政院長陳建仁「多數人會因此取消去演講」;外交部「呼籲馬英九應該審慎評估是否出席活動」;陸委會主委邱太三「他自己就要做個決定」;副閣揆鄭文燦「一中各表到國外就失敗」。

政府這麼無能,還在檢討受害者!鄭麗文直批,蔡英文只能當嘉賓,馬總統去希臘被以總統稱呼就酸葡萄心理嗎?馬英九這種氣度,民進黨真的比不上!況且現在都已經2023年了,難道現任總統還是馬英九嗎?出事了民進黨就馬維拉,到現在就可以知道,捍衛中華民國名聲的人只有馬英九總統!還是今年520直接變成慶祝馬英九就職15週年好了?

鄭麗文質疑,蔡英文連中華民國都不敢喊,只敢說台灣兩個字、還有這次在希臘出現稱謂誤植問題,陳建仁只敢叫人家取消行程、外交部要馬英九審慎評估是否出席,民進黨遇見事情只會鴕鳥心態,這是身為中華民國元首跟高層應該要有的國格嗎?

鄭麗文直言,更不要說,蔡英文到希臘是見得到總統嗎?就連當嘉賓被矮化,蔡英文一個字都不敢吭!溫暖內閣跟班班們敢要她取消行程嗎?「先幫你們回答了,肯定是不敢,只敢說又有人打壓?」她連珠砲酸:又翻車了,塔綠班們,要不要道歉一波?馬總統超讚,班班又鴉雀無聲了!