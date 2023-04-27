前總統馬英九26日受邀於希臘「德爾菲經濟論壇」演講，但演講前發現頭銜被誤植成台北前總統，經外交部駐希臘代表處抗議，改成台灣前總統，卻又變台北前領袖。國民黨立委鄭麗文表示，雖然愈改愈糟，但都比總統蔡英文訪美被稱嘉賓好，沒想到綠營竟批馬矮化台灣？結果馬英九親自向希臘總統反映後，得到對方當場稱呼「總統先生」，她感謝馬英九為中華民國拚外交，直批蔡政府只會鴕鳥心態，塔綠班馬上就翻車。

「塔綠班馬上就翻車了！」鄭麗文提到，論壇開幕式時，馬總統親自向希臘總統卡特琳娜·薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）女士反映，希臘總統馬上以「We are sorry about this」致歉，還馬上稱呼馬總統為「Mr. President（總統先生）」，也表示會請主辦單位更正。

「這個男人太狠了吧！不只打臉塔綠班，還讓塔綠班瞬間消失在網路上！」鄭麗文提供翻車名單：行政院長陳建仁「多數人會因此取消去演講」；外交部「呼籲馬英九應該審慎評估是否出席活動」；陸委會主委邱太三「他自己就要做個決定」；副閣揆鄭文燦「一中各表到國外就失敗」。

政府這麼無能，還在檢討受害者！鄭麗文直批，蔡英文只能當嘉賓，馬總統去希臘被以總統稱呼就酸葡萄心理嗎？馬英九這種氣度，民進黨真的比不上！況且現在都已經2023年了，難道現任總統還是馬英九嗎？出事了民進黨就馬維拉，到現在就可以知道，捍衛中華民國名聲的人只有馬英九總統！還是今年520直接變成慶祝馬英九就職15週年好了？

鄭麗文質疑，蔡英文連中華民國都不敢喊，只敢說台灣兩個字、還有這次在希臘出現稱謂誤植問題，陳建仁只敢叫人家取消行程、外交部要馬英九審慎評估是否出席，民進黨遇見事情只會鴕鳥心態，這是身為中華民國元首跟高層應該要有的國格嗎？

鄭麗文直言，更不要說，蔡英文到希臘是見得到總統嗎？就連當嘉賓被矮化，蔡英文一個字都不敢吭！溫暖內閣跟班班們敢要她取消行程嗎？「先幫你們回答了，肯定是不敢，只敢說又有人打壓？」她連珠砲酸：又翻車了，塔綠班們，要不要道歉一波？馬總統超讚，班班又鴉雀無聲了！