近年國人一再被誘騙至國外從事電信詐欺犯罪，法務部為打詐推動《組織犯罪防制條例》修法，增訂「境外招募犯罪組織罪」，最重可處7年有期徒刑，得併科新台幣2000萬元以下罰金，去年12月經行政院會通過送至立院審查，今立法院司法及法制委員會初審通過；另《洗錢防制法》增訂「人頭帳戶罪」，則因罰金多寡談不攏，保留送至朝野協商。

立院司法委員會今併案審查組織犯罪防制條例部分條文修正草案、洗錢防制法部分條文修正草案，法務部長蔡清祥列席備詢。

原組織犯罪防制條例列明，招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。此次增訂「境外招募犯罪組織罪」，意圖使人出中華民國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金；成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織，而犯上述罪行者，加重其刑至2分之1。

另具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，若犯發起、主持、操縱或指揮犯罪組織，以及招募他人加入犯罪組織，加重其刑至2分之1；並擴大沒收範圍，若犯上述罪行者，其參加、招募、資助之組織所有之財產，除應發還被害人者外，應予沒收。

而原先條文規定，觸犯組織犯罪防制條例、經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得登記為公職人員候選人，將修訂為觸犯組織犯罪防制條例之罪，經判決「有罪」確定者，不得登記為公職人員候選人，以明確包含經法院判決免刑、緩刑之情形。

至於洗錢防制法，行政院版本擬增訂第十五條之一，若以冒用政府機關或公務員名義、三人共同犯行等方式，無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號，可處5年以下有期徒刑，得併科400萬元以下罰金。國民黨立委曾銘宗認為罰金過低，至少要增至1億元，蔡清祥原妥協改為5000萬，最後立委與官員無法達成共識，遂保留條文送朝野協商。