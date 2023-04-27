為維護校園食品衛生安全，花蓮縣衛生局加強稽查縣內國中小學22間自設廚房及4間團膳業者，抽驗33件營養午餐食品及生鮮豬肉，均符合規定，廚房衛生部分缺失，複查後已改善。

縣長徐榛蔚說，學校營養午餐的安全與品質，攸關學童健康，除了要求營養午餐團膳業者及校園自設廚房須確保供餐品質，並運用在地有機食材，推廣吃在地、用在地的健康生活，為學童健康加分。

花蓮縣衛生局稽查抽驗校園營養午餐食材，並進行檢驗。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

縣衛生局長朱家祥表示，查核各種食材來源、檢驗證明、儲存及食品添加物使用情況，檢驗金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、單核球增多性李斯特菌等微生物、乙型受體素(瘦肉精)等。

同時了解是否參用日本食品、豬肉標示，經查核結果，學校廚房及團膳業者皆使用國產肉品，未發現使用任何日本食品。

有關廚房作業環境，朱家祥強調，廚房屬濕熱環境，微生物孳生速率加快，已要求學校及團膳業者落實食材先進先出、注意食材保存溫度及濕度、避免生熟食交叉污染，調理食品也應謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要低溫保存」5要原則，以避免發生食品中毒，共同維護學校餐飲衛生及學生健康。

衛生局將持續針對全縣各級學校營養午餐製作場所進行稽查輔導，任何食品若違反食品良好衛生規範（GHP）準則者，限期改正而未改正者，開罰6萬元以上2億元以下罰鍰，決不寬貸。