第一次學開車難免會緊張、表現不佳，一名女網友表示，她花了1萬多元報名駕訓班學開車，沒想到教練卻常對她暴吼、酸言酸語，讓她壓力大到一度在上課時落淚。貼文一出，意外勾起眾網友悲慘經驗，有人曾為此怒嗆教練：「我出錢來這裡上課的！你憑什麼在那邊叫」，也有人直接要求駕訓班換新教練。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，近期報名了手排駕訓班，已經上課約2個星期，但她總覺得教練太兇，不僅會突然暴怒大吼，還不時酸言酸語，「手腳那麼不協調考手排幹嘛，去考自排就好了啊！」原PO本以為只有她遇到的資深教練較嚴厲，後來才發現幾乎整間駕訓班教練的態度都很差勁，就連她開車排隊入場，也會有教練突然衝過來喝斥：「窗戶關起來幹嘛！」

對於這種情況原PO敢怒不敢言，好不容易熬到第一次道路駕訓，整段課程即將進入尾聲，但她又因為不熟悉路況引來教練大嘆氣，不斷碎嘴：「你們這些學生怎麼都這麼奇怪啊，該煞車不煞車，該油門不油門」，讓原PO委屈地當場落淚，「花了1萬多塊想要考駕照，被兇成這樣我很受傷」。雖然事後她順利考取駕照，但這些經驗也讓她留下陰影。

貼文曝光後，引發網友共鳴，留言直說：「正在學手排車，教練好像人格分裂，有時候很溫柔，有時候一直罵我」、「我之前也常莫名其妙被教練兇，整場練下來其實心理壓力很大」、「我還被問是什麼學校畢業的，他要叫女兒不要讀，他X的誰沒菜過」、「我跟你一樣經歷，也是被教練罵哭」。

除此之外，有類似經驗的網友表示，被罵的當下他立刻吼回去，「我出錢來這裡上課的！你憑什麼在那邊叫！」結果教練瞬間閉嘴，直到他考完駕照都不敢再擺架子。還有人建議，可以直接到駕訓班櫃台要求更換教練，千萬不要讓自己受委屈。