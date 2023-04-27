新竹棒球場持續改善，市府也成立體檢會，並預告4月將大規模開挖，不過4月已剩下最後3天，開挖進度仍是靜悄悄。對此，市府表示，目前正準備前置作業，預計5月上旬前OT點交協商後，就可進場開挖。

新竹棒球場斥資12億重建，但在去年7月開打後出現包括排水等多項缺失因而停賽，前市府雖努力改善，但在新竹市長高虹安上任後，又在草皮土層挖出廢棄磚塊、電線等，導致新竹棒球場遲遲無法使用，市府後續也成立工程體檢會，但進度過於緩慢，引發討論。

體檢會先前已舉行2次會議，決議將在3月下旬起以點狀、帶溝狀、面狀3種挖掘方式檢測，但3月並未開挖，4月初高虹安曾表示，「4月會有擴大規模挖掘」，隨著4月也即將結束，市府僅在24日舉行第3次體檢會，仍無開挖進展等消息。

對此，市府27日晚間表示，經與統包廠商協調後，目前正與協助改善球場的單位，討論及準備前置作業。

市府指出，棒球場改善工程將由擁有WBC場務經驗的施工團隊來承作，同時也請到中華民國棒球協會及球場專家協助並給予建議。市府也與棒協合作，與美國職棒大聯盟場務專家溝通，盼邀請大聯盟派員協助改善棒球場，以達事半功倍之效。

市府也說明4月以來的工作內容，包括4月14日棒協等單位會勘後，建議調整「新竹棒球場排水改善暨檢測工程」。而在4月24日的第3次體檢會中，也得到工程法律專家、棒協及WBC賽事承辦單位的建議，近期將開始改善和檢測球場排水，並請土木技師公會協助派員鑑定場地。

另外，市府也表示，教育處預計5月上旬前會完成與龍來的OT營運資產點還作業，待OT點交協商完畢，即可正式進場開挖。市府強調，會盡快完成前置作業，以利後續改善。