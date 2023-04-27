人氣網紅「丹妮婊姐」以直率性格跟幽默談吐，獲得大批粉絲關注，最近她發文表示有個少女透過交友軟體認識的男生，列出14項離譜的擇偶條件，她看完訊息後，忍不住驚呼：「跑步跑到更想吐」，並指出對方做錯的地方大呼：「這些你要朗誦給月老聽！」

丹尼婊姐最近在健身房慢跑時，有個女孩向她訴苦用交友軟體都遇不到理想對象，並遞手機給她看對話紀錄，只見該男子的擇偶條件超多，像是「158cm以上，C罩杯」、「腿控所以腿跟臀部要好看」、「對性會喜歡跟享受，有很多情趣」、「不會亂來，知道自己要什麼」、「不會一直想買包或是說要買車買房」等等，最後還附上兩個字「啊餒。」

為此，她忍不住吐槽：「這男的，條件比李奧納多還多，李奧納多條件也才兩條，25歲以下跟辣哈哈！」她也分享把這件事透露給朋友，對方提出的困惑：「這男的是長怎樣？他是模特兒經紀嗎？還是他長得像王陽明？」對此，丹尼婊姐公布答案：「那人長得像灌籃高手的觀眾群，很模糊」，另外，見到男子對性愛的要求，丹尼婊姐直呼很想反問對方：「那你是一晚能幾炮？你是多久？你是多行？」

丹尼婊姐直言男子希望身材好又要肯花大錢吃飯的擇偶條件，本質上並沒有錯，但男子的錯就在於，「這些你要去朗誦給月老聽，給菩薩聽，給上帝聽，不是傳給交友軟體上的女生」，並笑著點出原因：「我們女生會聚在一起很賭爛的開批鬥大會哈哈哈！」

貼文一出，網友在底下笑成一片：「還以為自己開很少，還敢打『啊餒』，自信到底哪裡批發來的？」、「有本事教到這款女友的人，應該不用上交友軟體」、「因為月老上帝都不想甩他，他只好貼上去碰碰運氣」、「建議直接回覆：這些條件我都符合，但是重點你有跟孔劉一樣帥嗎？」