民進黨新北市立法委員第三選舉區（三重）初選今(27日)揭曉，正國會前市議員李坤城以民調46.55％，大幅領先對手蘇系李余典22.45％、英系彭佳芸16.25％，成功出線搶下立法院門票；李坤城透露確認勝出後，包括派系大老、總統府秘書長林佳龍、立委余天以及新北市議員陳啟能都來電祝賀，他也強調日後會親自拜訪兩位對手，希望凝聚地方團結，守住三重立委席次。

李坤城表示，剛剛在等民調出來的時候，彷彿在等大學聯考放榜，這次雖然從初選中勝出，但其實這只是一個階段，最重要的是在2024年能夠贏得總統大選以及國會過半，所以會繼續努力。

至於是否會聯繫令兩位對手，李坤城則說事後會打電話，也會親自登門拜訪，但希望大家先有一個沉澱的時間，事緩則圓。

他也說，民進黨有一個非常好的傳統，就是黨內初選雖然很熱鬧，但初選後都會尊重初選的結果，支持者也會希望民進黨團結，未來跟黨主席賴清德一起守下2024國會過半的目標、守住三重這一席。