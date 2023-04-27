擁有「最強童顏」稱號的日本男星小池徹平，曾演出過經典日劇《極道鮮師2》、《醫龍》，他以一張完全看不出年紀的娃娃臉令觀眾印象深刻，而他在2018年祕婚大3歲舞台劇女演員永夏子還造成轟動。現年37歲的小池徹平，近期穿上高中校服扮學生照流出，被發現不敵歲月摧殘，笑起來臉帶皺紋老態盡現。

小池徹平日前在IG上更新近況，透露自己受邀高中母校100周年紀念，而他也畢業20年，37歲的他也罕見再穿上校服，重溫學生時期的美好時光；照片中小池徹平頂著中分頭髮，較寬鬆的校服也讓他整個人看起來更嬌小，但他的最強童顏卻不如以往，笑起來臉上法令紋明顯，雖然略顯老態，反倒是更符合他的年紀。

儘管小池徹平被不少網友發現老了不少，但許多粉絲卻不覺得小池徹平童顏劣化，反而大讚他穿校服毫無違和感，「根本就是高中生，還是好好看」、「太珍貴的照片了，看到穿制服的你好想念啊」、「重新演高中生都不是問題」。

小池徹平與永夏子結婚多年，育有2個小孩，當年他們祕婚生子一度掀起日網轟動，他靦腆證實升格人夫的消息，「謝…謝謝，希望能溫暖守護我們，今後也請多多關照」，讓許多女粉絲心碎，但也送上祝福恭喜他有了新身分；而小池徹平與永夏子祕婚生子公開後，被挖出兩人早就偷偷交往3年，因年紀關係才決定早日生下愛的結晶。