台中一輛525公車26日清晨6點45分從神岡區社口活動中心發車，疑失速疾駛飆破百公里，車上多名學子嚇壞到緊抓拉環、扶桿，也拍下司機超速影片，市議員吳呈賢接獲投訴怒批，危險駕駛，罔顧人命；台中市交通局回應已依規處分中鹿客運，並要求該公司加強駕駛員教育訓練。

台中525公車疑失速疾駛，車上學子拍下司機超速影片，向市議員吳呈賢投訴。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市議員吳呈賢27日獲學生投訴，指525公車一早6點45分從神岡區社口活動中心發車，經大雅區、西屯區，一路飆速通過20多個停靠站，短短10分鐘就飆到西屯區經貿路，更離譜的是，中途還經過大雅警分局。

吳呈賢表示，一般市區公車限速40公里，據他了解，這班公車6時45分從神岡區社口活動中心發車，沿途27個站牌，正常路程至少要40分鐘，才能抵達投訴影片中的西屯區經貿路，但學生拍下該班公車6時55分在經貿路狂飆，短短10分鐘跨越3行政區，難道沿路不用停等紅綠燈？或停靠站牌？

台中525公車疑失速疾駛，車上學子拍下司機超速影片，向市議員吳呈賢投訴。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

對此，台中市交通局表示，經查此案為中鹿客運525路公車(車號KKA-5578)於4月26日上午6時30分自社口活動中心發車，6時50許行經經貿路接近中央公園路段，駕駛員行車有超速情形，已依規處分中鹿客運，要求該公司加強駕駛員教育訓練，此次違規行為也將納入年度公車評鑑。