桃園一名林姓男子在交友軟體上認識女網友，2人相約在旅館開房間，但林男竟在過程中偷拍女網友全裸為其口交的畫面，之後又趁與女網友視訊裸聊時偷截圖，被女網友發現後報警怒告；法官依犯無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處林男有期徒刑3月；又犯無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

據判決書指出，林男與A女2021年2月間，因使用交友軟體「探探」而結識，同年12月4日凌晨3、4時許，林男於某旅館內，利用A女全身赤裸為其口交之際，持手機竊錄A女身體隱私部位及非公開活動。

同年12月24日某時，林男利用以通訊軟體LINE與A女視訊裸體聊天之機會，使用手機將該畫面截圖留存，又再次藉此竊錄A女身體隱私部位，事後遭A女發現並報警處理。

林男於警詢、偵查及法庭審理時均坦承罪行。

法官審酌林男為滿足色慾，無故竊錄A女，嚴重傷害女性尊嚴，所為實不足取；法官依犯無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處林男有期徒刑3月；又犯無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

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