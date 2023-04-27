歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）今年10月開始試行，2026年正式實施，台泥董事長張安平今在一場研討會上示警，高機率美國可能在2027年跟進，接下來2031年大陸也極可能實施。等於7、8年內，歐美陸三大市場都會課碳邊境稅。他提醒企業，屆時供應鏈重組跑不掉，從生意上來說，都必須進行減碳。

張安平27日出席「台歐盟碳邊境調整機制研討會」，此次活動邀請歐盟執委會和台灣產官學人士，針對碳邊境調整機制和淨零碳排路徑進行交流。

歐盟CBAM規範，進口商須依產品的碳排放量，購買相對應的碳權憑證作為抵銷；台灣也預計年中設置「台灣碳權交易所」，協助企業進行碳權交易。

張安平認為，碳稅不應只是區域規範，必須制定成國際規範，並建立一個一視同仁的全球碳交易制度，倡導潔淨能源，並對製造污染者問責，用這些方法去執行碳邊境稅，才能有效減少全球溫室氣體的排放，確保地球有更永續的未來。

對於歐盟之後，其國家會不會跟進？張安平說，不敢講百分百，但至少有八、九成以上的機率，2027年美國會實施碳邊境稅。中國大陸達到碳達峰後，2031年也有可能實施。

也就是說，在七、八年之內，歐美陸三大市場，全世界80％的市場，都會推動這樣的做法。如此供應鏈重組是跑不掉的。他提醒，企業不只是從環境永續必須減碳，從生意上思考，你也必須減碳。