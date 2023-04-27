劉瑞琪與曾莞婷在《親愛壞蛋》組成心機母女，劉瑞琪劇中面容和藹，卻老謀深算，是掀起豪門派系之爭的幕後推手，被觀眾讚是演技嫻熟，表現最有層次。

劉瑞琪和曾莞婷劇中是一對心機母女檔。（三立提供）

談到角色，劉瑞琪表示：「我們確實是裡面最厲害的心機母女，而且我們可以看到全局，把社區裏的每個人的底細摸得一清二楚，才能運籌帷幕。」有網友評論，母女的人設，神似電影《血觀音》，賣女求權，劉瑞琪表示自己沒有看過《血觀音》，這次演出完全是依劇本給她的靈感，及刻意用不同以往的方式詮釋這個心機很重的老女人，笑說：「第一次演老狐狸很過癮，反正我就慢條斯理地幽幽地表達王林要脅迫的對象，讓她們不寒而慄！」

劉瑞琪看似和藹實則腹黑。（三立提供）

劉瑞琪笑稱自己在現實生活是傻傻心地善良又愛哭，所以每次只能在戲劇滿足腹黑角色。她與曾莞婷是第一次合作，但好像兩人之間蠻有默契，眼睛一對就知道對方要幹嘛。劉瑞琪覺得更難得的是和李璇對戲，李璇是該劇另一隻老狐狸，劉瑞琪很欣賞李璇的氣質，讚對方是永遠的古典美人，希望自己再多幾年也像她一樣優雅美麗。

而上周劇情修杰楷的兒子林暉閔發現爸爸與曾莞婷親熱，曾莞婷說這次她是一直投射「侍母至上」角色在自己身上，不可違抗母命，國內外其實也不乏這類的劇情，當然《血觀音》正是她參考的電影之一，但細節呈現處還是有所不同，希望觀眾們可以品味中間的差異。

談到與視后劉瑞琪對戲，曾莞婷覺得每個厲害的演員對戲都像是一面鏡子一般，會看到自己值得學習和成長的地方，當然免不了會有一點壓力，但也覺得自己演技持續進步中，希望大家都能喜歡她在劇中的表現。

而這次劇中角色明知道是被利用，還更努力的奪權證明自己，曾莞婷笑說身為倔強的金牛座當然會有點好勝心，她覺得證明自己的能力沒有什麼不對，但不會用不好的手段來達成目的，只是會挑戰自己的極限，不設限自己的可能性，就像拍戲也會不斷去挑戰新的角色跳脫框架一樣。

劇中曾莞婷為了討好媽媽，願意犧牲肉體幫媽媽奪權，被問及在現實生活會用什麼方式對媽媽好，她表示雖然平常拍戲很忙碌，但因為常常跟媽媽一起睡覺聊天，知道媽媽想要什麼都會儘可能滿足媽媽，有時候也會偷偷準備驚喜，偶爾拍戲空檔也會帶媽媽出去走走散心，希望僅有的閒暇時間都能多陪陪媽媽。

《親愛壞蛋》本週五於三立都會台晚間10點播出第2集，11點接著播出最新第3集，TVBS歡樂台則將於4月29日起每週六晚間10點播出。