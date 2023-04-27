被稱為「林口王」的上櫃公司「亞昕國際開發」董事長姚連地在2020年11月間，亞昕公布土地處分利多的重大消息前，涉嫌內線交易，套利40多萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。台北地檢署檢察官訊後諭令姚交保100萬元。姚在交保後表示，他不懂法律，不知道那幾天不能買股票，他誤觸法網，會將46萬的獲利繳回。

姚連地說，「我們不懂法律，我們在109年因為亞昕跟佳穎有關係人交易，就是在敦化南路底土地一筆交易，老實講，真的不曉得那幾天不能夠買股票。」

姚連地說「我們買了幾百張的股票，也誤觸了法網，獲利是46萬多元，這筆錢自然要繳回，我們就是不懂法律，那在重大訊息公告的時候，不知道那幾天不能買股票，我買了幾百張的股票是做長期投資」。

姚連地說「我今天是累了一天，不過在所有人裡面我算是最快的，不好意思造成各位的困擾」。

亞昕國際1993年在林口成立，因在林口擁有大批土地，推案精準、品質優越，董事長姚男被媒體稱為「林口王」。

亞昕2010年引進日本系統工法，迄今拿下超過 40座建築獎座，2020年更拿下國家建築金質獎的「最佳規劃」「最佳施工」金獎。亞昕近年將觸角從新北市林口跨足到雙北、苗栗，以及台中地區，各地建案銷售狀況佳，並強調拒絕紅單，豈料董事長卻捲入內線交易官司。

檢調獲報，2020年11月25日，亞昕國際開發發布重大訊息，亞昕公司董事會與佳穎精密企業公司簽訂共同投資興建契約，雙方提供各自已取得及負責整合的台北市大安區學府段一小段280、281、281-1~281-18地號等20筆持分土地，共同合作興建房屋。

依規定，該重大訊息曝光前後的18小時內，內部人禁止交易股票，但人稱「林口王」的亞昕董事長卻涉嫌進場內線交易，不法獲利約40多萬元。

台北地檢署27日指揮調查局台北市調查處兵分8路搜索，約談姚男5人，檢察官訊後諭令姚交保100萬元。」另同案3名被告獲3萬到8萬不等交保，1人請回。

亞昕發布重大訊息，證實檢調今赴公司搜索調查，強調公司配合檢調調查，對公司財務業務沒有影響。