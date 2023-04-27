日本樂團「BREAKERZ」主唱DAIGO主持的節目《DAIGO下廚趣》，特別邀請到料理專門學校的講師親自調教對於做菜一竅不通的他，從切菜這類基礎中的基礎開始教起，每集邀請不同的老師，配合初學者的步調與節奏，一步步帶著DAIGO完成家常料理，而DAIGO與料理老師會提出多種菜單，要來幫大家解決日常做飯的煩惱，節目在日本播出後，DAIGO純真的廚藝也成為熱門話題。

DAIGO在節目中挑戰下廚，切菜模樣笑翻全場。（國興衛視提供）

DAIGO除了是日本知名的搖滾歌手，詞曲創作者以外，還跨足男演員及主持人的角色，此外他也是政治星二代，外公竹下登是日本第74代內閣總理大臣，姊姊則是筆名影木榮貴的漫畫家，而老婆則是日劇女神北川景子，結婚後育有1女，當被問到在家是否有做菜時，寵妻的DAIGO則大讚北川景子的廚藝很好，「我老婆做飯，我洗碗，我們合作無間，老婆對於料理比較拿手。」也提到小女兒正在慢慢長大，老婆每天都會想著要做什麼料理，讓他覺得這樣的妻子很辛苦。

不過DAIGO也提到想成為家庭廚房的戰鬥力，自己獨自做出女兒的便當，「這是我的第一個目標，將來如果可以做女兒的便當就好了，我會努力完成的！」他也認為一早就要起床做便當真的很辛苦，希望有一天能讓妻子更輕鬆，而對於自己擔任烹飪節目主持人，一開始接到製作單位邀請時，他很驚訝會找他這種料理小白，然而當他跟妻子商量時，卻得到北川景子大力支持，他也笑說：「我這輩子沒有多少機會站在廚房裡，所以一開始光是稱量東西就花了很多時間，但我已經習慣了。」

首集帶領觀眾用家裡剩的常見蔬菜來做料理，當老師請身為烹飪初學者的DAIGO削馬鈴薯時，DAIGO很吃驚地說：「我來做嗎？沒想到這麼快就進入主題，那我…要削了。」小心削皮的樣子也讓全場哄堂大笑，在挖掉馬鈴薯發芽地方的時候，他還說：「這個地方算是我的人生初體驗！」之後老師請他開始切馬鈴薯時，DAIGO還笑說：「老師真的是一刻也不放過我啊！」準備調味料的時候也不太會拿捏分量，DAIGO還反問老師：「一開始就要三分之二這麼精準嗎？」略顯笨拙的烹飪姿態笑翻現場，節目中可以看見他如何從打雞蛋、量調料、剝洋蔥等基礎知識中學習，時不時地努力提升自己的料理技能，而在節目的最後，DAIGO洗碗的場景已經成為了標配。

《DAIGO下廚趣》明（28日）起，每週五晚間8點在國興衛視播出。