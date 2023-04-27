航警局林姓安檢隊長、陳姓航保科警務正，涉嫌洩露投標家數或是放水讓劣等電腦斷層掃描儀通過驗收，讓蔡姓廠商不法獲利近7500萬，被依貪汙等罪起訴，2警官否認圖利，桃園地院27日宣判，林男有期徒刑2月、緩刑2年，陳男則是無罪。

桃園地檢署調查，44歲陳姓航保科警務明知54歲蔡姓得標廠商提供的儀器，無法符合採購契約所訂爆裂物的標準，竟以蔡提供的偽造原廠證明書，讓5部不合標準的電腦斷層掃描儀陸續通過驗收，讓蔡男不法獲利近7500萬元，林姓安檢隊長被控洩漏預算金額和參標廠商家數給廠商，且新家10萬裝潢還是廠商埋單。陳男被依圖利、偽造文書，林男收賄，蔡男依偽造文書、行賄罪起訴。

陳男出庭稱，認為廠商「他們不會騙我」，且儀器都是國際大廠製造，不知證明是偽造，承認有疏失但絕無圖利意圖。林男則供稱，擔心標不出去預算被收回，行李檢驗延宕會影響飛機起飛、耽誤旅客時間，才在快流標時，以電話告知廠商。林坦承疏失，並請法官從輕量刑。林也提到，根本不知道廠商有幫忙出10萬裝潢，一直是被調查官詢問時才知道。

廠商坦承偽造文書，但強調當時詢問原廠可否調整成符合台灣法規要求的參數，可是原廠以儀器符合美國、歐盟等國際規範，拒絕調整，他才會造假。至於裝潢費部分，他會幫忙只是因為與林男是朋友，他和裝潢師傅也都作證，林男完全不知情。

桃園地院27日宣判，蔡男以偽造文書處有期徒刑6月，緩刑3年，並向公庫支付30萬元。林男犯公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，有期徒刑2月，緩刑2年，並向公庫支付5萬元，陳男及2人其餘被起訴部分無罪，可上訴。