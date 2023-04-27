由於國泰人壽、國泰世華銀行去年底帳上都有股債未實現評價損失，因此國泰金在9日已公告，國泰人壽今年不上繳現金股利，國泰世華銀則上繳20.56億元、國泰投信上繳14.6億元、國泰證券上繳9.9億元、國泰創投上繳1億元，共有46.06億元，創近年相對低金額。

不過，由於金管會已同意金控今年可彈性運用資本公積及法定盈餘公積發放現金股利，國泰金資本公積逾2,000億元、法定公積超過700億元，因此國泰金有額度支撐今年發放0.9元。

國泰金日前在法說會就曾證實，今年將以公積配息或配股，主要是去年資本市場罕見大幅震盪，公允價值經其他損益（FVOCI）評價下降，依規定今年可分配盈餘2268億元全數要提列特別盈餘公積，因此將動用公積。

國泰金今年股利政策主要考量3因素，包含投資人對股息預期、未來公司發展需要、監理要求。國泰金總經理李長庚日前曾表示，國泰金很清楚投資人對股利的需求，在如何兼顧投資人需求與財務結構上取得平衡，在去年美聯準會暴力升息下，金控出現未實現損失較大，感謝金管會開放金控可動用公積，讓金控可在維持資本強度各種權衡中擁有更彈性的作法。

以國泰金近5年股利政策來看，現金股利在2022年配發3.5元最高，2018年、2021年維持在每股配發2.5元水準，2020年每股配發2元，2019年則是每股配發1.5元。