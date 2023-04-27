中和區地方仕紳、第五屆中和市民代表會主席林建宏近日透過中和區公所協助，將記載中和歷史的《中和市民代表會志》捐贈給國立台灣圖書館典藏，讓市民可以深入認識中和市民代會組織發展歷程，以及我國地方自治發展之重要性。

林建宏表示代表會會志於1998年發行2000份分送全國各機關學校圖書館典藏，惟國立台灣圖書館於民國2004年12月20日由原址台北市新生南路與八德路口之國立中央圖書館台灣分館遷移至中和區，該圖書館尚未典藏，林建宏主席秉持承先啟後，薪火相傳之使命感，藉由本所協助捐贈中和市民代表會志予國立台灣圖書館典藏，讓市民朋友深入認識中和市民代會組織發展歷程及我國地方自治發展之重要性。

林建宏表示「中和市民代表會志」之編纂是我國全國第一本就地方市民代表會出版之政府出版品，1998年出版時全國各地代表會均向中和市民代表會取經，隨後在1998年發行2000份分送全國各機關學校圖書館典藏，但國立台灣圖書館在2004年12月20日從原址台北市新生南路與八德路口之國立中央圖書館台灣分館遷移至中和時，該圖書館尚未典藏

他說，過去中和與永和同屬中和鄉，1958年永和始由中和鄉分出為永和鎮，值得一提的是，中和鄉民代表會中，第三、四、五屆鄉民代表包含中和鄉民代表陳根塗，第五屆鄉民代表包含永和鎮長林溪水、孫火木、陳新墻，第七、八、九屆鄉民代表林春，林建宏主席繼承父親林春志業服務鄉里，代表會組織成員可謂人才濟濟，菁英輩出。

林建宏指出，第一屆中和市市民代表會在1979年召開第一次定期大會，當年中和鄉公所升格為中和市公所，所以第一屆市民代表會即第十一屆鄉民代表會，後中和市民代表會致力於市政發展及地方建設，提案討論為民喉舌。

他表示，中和市民代表會自第一屆開始至第八屆為止，歷經40餘年，各代表與各界積極努力為地方市政打拼，積極協助重要市政建設推動，例如爭取四號公園整體開發、雙和醫院之興建、華中橋中和端引道之興建、號誌燈電腦連線、催促河濱公園等市政執行及監督，讓中和由60年代8萬餘人至今發展已達今44萬市民，為全國第5大人口數最多之城市，中和市民代表會扮演承先啟後之地方自治民主發展重要角色。