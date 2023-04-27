由土耳其軍企土耳其努羅爾機械（Nurol Makina）研發和製造的Ejder Yalcin 4x4裝甲車本週三（26）於立陶宛舉行的實彈射擊展示中，完美呈現了其搭載了德國萊茵金屬（Rheinmetall）的Ragnarok 120毫米迫擊砲系統的射速和準確性。該迫擊砲車可為常規和非對稱作戰環境中為特種部隊、步兵、摩托化和機械化步兵部隊提供火力支援，擁有120毫米迫擊砲、半自動裝彈系統、彈藥儲存系統和火控系統。
據土耳其軍事新聞網defenseturkey.com 27日報導，Ejder Yalçin迫擊砲車成功射擊不同目標，並受到歐洲國家參觀者的關注。土耳其努羅爾機械高管表示，由於潛在客戶的要求，本次實彈射擊使用的是德國萊茵金屬Ragnarok 120毫米迫擊砲系統進行的，而Ejder Yalcin 4x4裝甲車在射擊後獲得了非常正面的反饋。
除了外國迫炮系統外，Ejder Yalçin迫擊砲車過去在2021年也曾測試過土耳其軍工巨擘ASELSAN的ALKAR 120毫米迫擊砲系統。未來也計劃再度於Ejder Yalçin迫擊砲車上使用該系統繼續進行射擊測試。
該車輛的高穩定性可實現高精度射擊。由於在各種地形中具有優越的機動性，該車輛在射擊後快速而安全的轉移射擊位置，這使得敵方部隊很難探測到該車輛。與同樣能夠充當前沿觀察員車輛的Ejder Yalçin偵查車協同作戰時，就可以透過Ejder Yalçin迫擊砲車針對捕捉到的目標進行精確的射擊。
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