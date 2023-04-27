46歲男星「小兵」薛紀綱以主持兒少節目聞名，去年第5度奪下金鐘獎兒童少年節目主持人獎，和老婆一起主持節目《下課花路米》多年，鏡頭前默契十足，夫妻倆更常上節目分享恩愛之道，未料，薛紀綱竟爆出偷吃，讓外界超震驚。

《中天新聞網》21晚間直擊，薛紀綱和一群友人在酒吧慶生，而他身邊不見愛妻王湘涵，而是和一名棕色短髮女子互動親暱，他們喝到凌晨兩點多才散場，薛紀綱和棕髮女一同起身，手牽手過馬路，之後搭上計程車離開。

薛紀綱被直擊深夜和女子過從甚密。（圖／取自中天新聞網）

薛紀綱和友人聚餐到凌晨。（圖／取自中天新聞網）

對此，王湘涵表示，薛紀綱是和認識的經紀人朋友去慶生，而她因為有安排課程所以沒有去，不過之後還有收到他們的合照，透露兩人婚姻狀況正常，因此面對詢問她相當驚訝表示「有點混淆」。

薛紀綱和王湘涵結婚9年，育有2女，夫妻倆鏡頭前默契十足，家庭生活也幸福美滿，是外界眼中的模範夫妻。之前王湘涵曾在節目《11點熱吵店》中透露，自己婚前很多人追求，但被薛紀綱單純、純情又聊得來給打動，如今鬧出桃色風波，也讓外界難以置信。