台中市是台灣第二大都市，設籍台中市的人口數已高達282萬人，再加上鄰近各縣市來台中工作、就學人口，實際人口數更高，台中市政府交通局表示，為讓民眾更方便停車，2018年底起已在台中各區路外及路邊停車場，合計增加達2萬261席機車停車格與1萬1248席汽車停車格，目前還有多座停車場興建中。

交通局長葉昭甫表示，停車位難求是汽機車族最大的困擾之一，為改善停車問題並整頓停車秩序，交通局這4年來除已增加3萬多格汽機車格外，近期完工以及興建中的立體停車場亦達28場，預算經費近百億元，相關停車場完工後可提供6650席汽車格與6405席機車格。

台中市停車管理處指出，為緩解車流及解決停車問題，先前與商圈多家百貨業者合作，提供購物消費折抵停車費，吸引民眾到市政公園地下停車場停車，改善停車問題，紓緩七期周邊道路壅塞情形；此外，台中市政府交通局推動「台中交通網APP」，提供即時路況、停車資訊、停車費查詢與繳費等服務外，也整合即時剩餘車格、停車場位置及收費標準、路邊地磁感應車格是否有空位等資訊。

葉昭甫表示，目前交通局權管的公有停車場皆已完成即時剩餘車位顯示的資訊揭露，民營停車場部分也積極辦理相關動態資訊介接，民眾可在「台中交通網APP」查詢路外停車場及路邊6500格地磁感應車格即時剩餘車位。

葉昭甫強調，台中市各項重大建設推動加速人口磁吸效應，這幾年來交通局積極從多方著手解決停車問題，除畫設路邊車格及興建停車場，也清查各公共設施閒置用地，活化闢建臨時停車場，更訂定「台中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」，補助停車場每格位3000元（最高可申請60萬元），鼓勵民眾利用空地闢建路外停車場，歡迎有意者向交通局停車管理處提出申請。