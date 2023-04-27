台中市議會27日舉行三讀議案第二、三讀會，市府台中購物節消費金喜送追加3.5億元部分，民進黨議員認為市府執行內容未能刺激經濟，主張退回；國民黨議員則認為，為了留住中央普發現金6000元商機，反對刪除購物節預算、支持城市行銷。雙方意見分歧，議長張清照裁示，調整議程至5月8日續審。

民進黨多位市議員批市府「消費金喜送」只著重在抽獎，且執行細不清不楚，要求退回預算。（張亦惠攝）

民進黨議員張芬郁、陳淑華、鄭功進、蔡耀頡、曾朝榮、黃守達、陳俞融及時代力量議員吳佩芸認為，攤商受到疫情的影響很大，但市府的執行仍著重在抽獎登錄金額，對一般的攤商、市場幫助有限，不如把3.5億元拿來整修市場、購買噪音取締需要的設備，主張退回預算。

國民黨市議員黃馨慧、張瀞分、吳瓊華、朱暖英、劉士州、張廖乃綸、黃健豪、羅廷瑋、楊大鋐、黃家恬、林昊佑等議員則呼籲「民進黨別害購物節沒獎金」，經濟的復甦是無法等待的，為了留住中央普發現金6000元商機，台中要全市拚經濟，國民黨團反對刪除購物節預算、支持城市行銷。

市長盧秀燕表示，過去參加台中購物節APP會員人數達185萬人，台中市民占大部占3／4，台中購物節不限制消費品項都可以參加抽獎，有關不動產及較龐大消費不列入抽獎項目部份，已經根據各位議員的意見調整，登錄上限為20萬元；夜市攤商及市場發票收據，夜市攤商及市場可用QRcode掃描登錄。

經發局進一步說明，專屬抽項目的天天抽組數乘3倍，由現金獎項100組增加至300組，每組3000元，同時新增周周抽1組10萬元，且符合規定的消費登錄金額乘「5倍累計」，即消費金額累計100元就享有5倍計算（100元即可獲得1張抽獎）。另有關大筆消費登錄金額將原來最高產券額度600張調整為400張抽獎券（產券金額由原定30萬元調整為20萬元）。