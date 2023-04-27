被譽為「今年最好看台劇」的Netflix華語幕僚職人劇《人選之人 - 造浪者》，28日上線，飾演劇中公正黨主席、總統候選人的賴佩霞拍完戲後也積極幫43歲的單身影后謝盈萱介紹好對象，27日首映會上坦言：「我一直在看有誰值得擁有盈萱，有物色到適合的了，只要不是黃健瑋這種（已婚）就好！」當年成功配對隋棠與繼子Tony的她笑稱自己人選很多、已經可以開俱樂部了。

謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏、卜學亮、賴佩霞、潘慧如出席《人選之人 - 造浪者》上線記者會。（粘耿豪攝）

影后光環是否增加擇偶難度？謝盈萱笑答：「不會啦！世界這麼大！」並說如果有好消息的話一定會跟大家講、不會半夜發文！眼見謝盈萱被逼問情事快招架不住，製作人林昱伶點名王淨幫忙解圍，王淨也大方拿出與曹佑寧相戀的契機鼓勵謝盈萱：「去吧！帶妳去上拳擊課。」

賴佩霞在《人選之人 》詮釋的女性政治人物絲絲入扣，一舉手一投足都具有領導人的知性魅力與氣勢，讓看過試片者紛紛喊「好想投賴佩霞1票」，她笑說，一開始跟導演、製作人碰面，他們只給一句話「妳就做自己就好」， 「做自己這件事，滿鼓舞人心的！」她透露拿到「國際關係」博士後，又繼續念哈佛甘迺迪學院，念的就是全球領導人的研究，研究為何希拉蕊會輸、川普會贏，研究好的領導人應該是什麼樣子，結果受吸引力法則影響，劇組真的找她演總統候選人，剛好她也能把以前做的研究跟劇組分享。「他們問我想選什麼樣的人，我說我會想選我！因為真誠很重要，我刻劃的林月真是很真誠的，希望未來我們的領導人，也能看到真誠，大家就願意跟你一起實現夢想！謝謝編劇、導演和製作人，他們選我來演，真是選對了！」

謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏、卜學亮、賴佩霞、潘慧如出席《人選之人 - 造浪者》上線記者會。（粘耿豪攝）

雖然在場演員都對從政、參與選戰沒興趣，不過賴佩霞說，「怎樣培養好的候選人、領導人，就是我在做的研究！台灣有好大空間可以做，不管公司的領導人或政府，他們真的需要一支強大的團隊！」近年從事教職的她在陽明交大教「溝通與領導力培養」，「領導人的培養，要從小教育，我一直都在做。有機會我也願意支持能幹的人，我本來就在做、也願意做」。」

她說自己從沒在螢光幕前罵過人，拍《人選之人》是她從影生涯第一次大吼大叫，「我很早出道，平常出去就是很守法、不張揚，所以拍戲時站在宣傳車上揮舞手，真的很過癮」。導演林君陽爆料她上凱道拍選前之夜陣仗前有點忐忑，她解釋：「那是尷尬，因為我連平常要穿越馬路都覺得是尷尬的事，要特別繞好遠的路去過紅綠燈、走斑馬線，當天拍攝時心裡好多OS，想說路人會怎麼看我們，結果真的有好多人問我們在選什麼？是要選賴佩霞嗎？但我們又要低調，不能讓人知道，所以只能支支吾吾」。謝盈萱則大讚她很會帶動氣氛，當天還帶動台下臨演的情緒，「我有偷偷學她！」

飾演副秘書長的卜學亮，是劇中傳統老派政治人物代表，看似狡猾、機車、刁難屬下，他強調「但我真實生活是和藹可親」。他也被劇組公認是最適合從政的人，每次一坐在辦公室，就像政客上身，他聞言大笑：「于美人代表我們就好。」

謝盈萱說，她很後悔看了阿亮和黃健瑋對的第一場戲，因為她看完的反應就是「歐買尬」、覺得他「很對」，不知道該怎麼面對，因此很緊張，結果換自己跟他對戲就一直卡詞吃螺絲。阿亮一聽揶揄：「跟影后對戲我們才緊張，背台詞都背得滾瓜爛熟，怕耽誤她演出，因為很仰慕她，怕跟她聊天會打擾她，拍戲空檔只找潘慧如聊天，直到下戲收工才說不好意思、我們要走啦，可以跟妳合影一下嗎」，聽得謝盈萱幾乎招架不了。

卜學亮劇中想黑箱處理王淨被性騷擾的申訴，他表示現實生活中不會忍受這種事，「這是可惡的行為，我會勸戒別人，不要錢的最貴！這種行為不可以！」

謝盈萱、王淨、陳姸霏被主持人黃子佼逗得笑開懷。（粘耿豪攝）

劇中王淨為反抗職場性騷擾，有俐落過肩摔的動作場面，王淨表示劇組有安排事先到拳館上了巴西柔術課，連教練都誇她相當有「女打仔」天份。談及本次參演的困難：「只要是在黨的戲都覺得很困難，因為我沒有真實體驗過上班族的生活，要把屁孩個性隱藏掉，剛好這個角色遇到慌張的事情又要很直覺的做判斷，每天對我來說都蠻緊張。最難忘的是有一場我自己在台下看盈萱姐在開票，就像是我們是一份子一個團隊，看著大家既像戲劇的角色也很像真實的世界，這部戲可以看到大家為了理想吼叫很印象深刻，也覺得是一部很熱血的紀錄片。」

陳姸霏飾演立法院長女兒，與劇中爸爸戴立忍有精彩對手戲，她形容戴立忍像一座山，「不太會被動搖，我不穩的時候，有他在很安心。」

謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏、卜學亮、賴佩霞、潘慧如出席《人選之人 - 造浪者》上線記者會。（粘耿豪攝）

《人選之人 - 造浪者》由製作過多部超高話題職人劇《我們與惡的距離》、《做工的人》的大慕影藝與公共電視共同出品，並再次與金鐘導演林君陽合作攜手打造台灣首部幕僚職人題材影集，全集8集將一次於Netflix上線，更翻譯超過30種語言字幕，逾 190 個國家與地區的觀眾將能深入了解在火熱的選戰檯面下，有一群為搶得先機、創造聲量，如火如荼每日為選戰奔忙的「幕僚們」。製作人林昱伶、江承恩與導演林君陽、編劇簡莉穎、厭世姬攜手演員謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏、卜學亮、賴佩霞、潘慧如一同華麗出席，文化部部長史哲、文策院董事長蔡嘉駿、文策院院長李明哲、中華文化總會秘書長李厚慶等各界貴賓共同與會。記者會主持人黃子佼對該劇評價極高，直言「我幾乎可以不拿錢主持這場記者會，因為太喜歡這部戲。但是經紀人不同意」。