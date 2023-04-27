（新光投信境外基金總代理的利安資金管理公司，發表亞洲第二季投資展望，在大陸疫後景氣復甦、2024年亞洲企業盈利成長、亞股估值評價回升，這三駕馬車推進下，將推動亞股今年下半年醞釀反彈。左起為新光投信通路行銷部協理張菘庭、利安資金管理資深總監蔡元順、利安資金管理亞太聯席主管陳逸材、新光投信總經理陳文雄、利安資金管理大中華區副董事周欣怡。圖／新光投信提供） 美國第一共和銀行危機再起，市場擔憂情緒上升，全球股市反彈暫歇，由於美國銀行問題有待解決，亞洲市場更有否極泰來、蓄勢待發之勢。利安資金管理認為，亞股景氣穩步脫離底部，大陸政策重啟開放後，內地消費復甦帶動下，今年大陸經濟成長動能，勢必將領航亞洲市場，成為下半年亞股蓄勢反彈的最大支撐。新光投信境外基金總代理的利安資金管理公司，發表亞洲第二季投資展望。利安亞太基金協管經理人陳逸材（Tan Aik Chye）表示，美國銀行危機再起，市場陷入對美國經濟衰退的擔憂下，大陸疫後重新開放、政策寬鬆助力推動，預估大陸2023年經濟重返復甦，相較世界其他國家經濟放緩，大陸經濟帶頭衝，是今年亞股成長的最大驅動力，同時，陳逸材強調，除大陸疫後景氣復甦、2024年亞洲企業盈利成長、亞股估值評價回升，這三駕馬車推進下，也將推動亞股今年下半年醞釀反彈。展望2023年，利安資金管理公司發表亞洲最新展望，陳逸材表示，目前全球通貨膨脹仍處於較高的水位，但趨勢已逐漸放緩向下，唯過去美國聯準會為抑制通膨，祭出過去40年來最快升息動作，也造成美國銀行危機「一波漸平、一波再起」，由於銀行危機未解除，將導致信貸收緊加劇，加上經濟衰退陰霾未散，預估美國會將政策利率持續一段更長時間內，保持較高的水準。對全球金融市場來說，利安認為，第二季股債市仍可能出現區間波動，所幸全球各主要央行持續挹注流動性，如果下半年美國升息週期進入暫停階段，甚至結束轉為降息，預料美元強勢地位將回弱，對亞股形成一波助力。另外，大陸2023年在財政、貨幣和房地產政策上大幅放鬆，為大陸經濟復甦萌芽，政策祭出積極政策推動，疫情結束後，隨大陸先前被壓抑的消費需求爆發及家庭儲蓄過剩，預計大陸今年消費表現將強勁成長。除消費復甦外，大陸採購經理人指數最新表現出現改善，過去陷入困境的房地產行情也露出轉機，種種樂觀跡象顯示，大陸2023年復甦勢頭強勁。更值得注意的是，根據高盛最新報告預估，亞太不含日本市場中，2024年企業盈利也會重返復甦，2024年亞太企業獲利預期，也將是2023年股票市場反彈的主要驅動力，從亞太各國表現預估，未來12個月企業獲利成長最強屬香港、大陸，其次依序為南韓、馬來西亞、菲律賓、印尼。陳逸材認為，2022年歷經全球股市下跌，各國股市出現一波修正後，亞太股市估值接近低谷位置，以PB（股價淨值比）來看，截至4月6日止，MSCI亞太（不含日本）指數PB值僅1.5倍，仍處於過去十年亞股平均股價淨值比1.6倍之下。上半年受到第一共和銀行危機再起，使亞股轉為區間震盪，預估下半年亞股企業獲利動能好轉可期，亞股估值偏低，亞洲具競爭力的績優股票將率先出頭，下半年亞股景氣落底好轉行情值得期待；亞洲企業中，科技產業受惠生成式AI浪潮，2024年景氣迎春燕，投資人可以期待亞洲相關科技類股投資轉機。陳逸材建議，亞太股市相關類股將以輪動助攻來延續多頭行情，投資人想掌握下半年亞股景氣回升趨勢，第二季遇股市拉回，是值得逢低布局亞太基金的投資甜蜜點，或透過定期定額持續投資，掌握亞股中長線成長爆發潛力。