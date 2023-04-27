華新表示，倫敦金屬交易中心鎳價上漲及鉻、鉬鐵價格觸底反彈等因素影響，推升了不銹鋼生產成本。然而終端需求恢復力道較緩，需考量客戶接單能力，華新5月份適度反應部分成本。

華新指出，5月300系列不銹鋼每公斤調漲新台幣1.5元，等同每公噸調漲1,500元；400系及200系列維持平盤；316系列採各別議價協助客戶接單。