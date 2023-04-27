男主持人薛紀綱曾獲得金鐘獎最佳主持人肯定，沒想到遭資深狗仔葛斯齊爆料「正在搞婚外情」，瞞著同是主持人的老婆王湘涵，生日當天與一名短髮妹單獨慶祝。薛紀綱本人對出軌一事沒多做回應，只以4字帶過「謝謝關心」；而王湘涵收到薛紀綱與友人合照，也表示兩人婚姻狀況正常。

近日資深狗仔葛斯齊爆料金鐘已婚男主持人正在搞婚外情，葛斯齊更直言早從去（2022）年7月就不斷喊話，給他時間改過自新，但對方沒收斂還變本加厲；葛斯齊也向《中天新聞網》證實該主持人正是46歲的薛紀綱（小兵），他的老婆是兒童節目主持人王湘涵，兩人更是演藝圈模範夫妻，他卻「大頭管不住小頭」。

原來薛紀綱早就被《中天新聞網》直擊，單獨與一名棕色短髮女子慶生，兩人還甜蜜牽手過馬路，關係看似不單純；王湘涵被問及薛紀綱慶生一事，她透露自己當晚有課程才沒現身，有收到老公和友人合照，還說婚姻狀況正常，但面對記者問到短髮妹，她則說「有點混淆」。

薛紀綱與王湘涵在演藝圈是知名模範夫妻，如今他卻被爆料偷吃圈外女子，據《三立新聞網》報導，薛紀綱本人被問到是否出軌、與短髮妹牽手過馬路等問題，他只簡單回應4字「謝謝關心」，並未多做回應。