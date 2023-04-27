國民黨「最美發言人」李明璇曾兩度輔選高雄市長，日前曾表態要以新北媳婦的身份出戰板橋立委，站在十字路口思考再三後，她近日宣布「願意戰艱困選區」，消息一出，隨即接到全台各地支持者邀約。李明璇今(27日)喊出，要回到自己的初衷，放下自己的想要，成全大環境的需要。直言她要去的，絕對是沒人要去的艱困選區，那個越不可能的地方，她來集結眾人的力量去創造可能，讓所有人見證國民黨青年世代的勇氣。

李明璇表示，自從上週發表聲明後，每天都有回不完的訊息、接不完的電話，「說真的，來自各方的關心與鼓勵，多到超過我的想像！」心中真的是滿滿的感動。「李明璇願意戰艱困選區」的消息一傳出，她更看到大家超多、非常踴躍的留言，歡迎李明璇到他們的選區。有新北三重、新莊的，還有台北士林大同、中正萬華，高雄每個選區幾乎都有點名，連台中、嘉義、彰化、宜蘭、台南、屏東，甚至連離島澎湖的朋友都有留言。

李明璇表示，這些留言讓她看完不只心裡暖暖的，「大家更是幫我把電力直接充滿，隨時蓄勢待發，做好衝鋒陷陣的準備！」這一個禮拜，確實很多地方黨部主委有聯絡她，都是對自己極大的肯定，「我很感謝。只是李明璇只有一個，最後只能去一個選區出戰！」

李明璇直言，站在面對選擇的十字路口，她一樣是回到自己的初衷，所以就能豁達放下自己的「想要」，成全大環境的「需要」。「我要去的，絕對是沒人要去的艱困選區，那個越不可能的地方，我來集結眾人的力量去創造可能！」

「最近，我要把原本答應好的板橋行程跑完，親自謝謝每一位板橋鄉親對我的支持！」李明璇強調，即使接下來要面對更艱難的選區，她都會用行動和決心，讓所有人見證國民黨青年世代的勇氣。