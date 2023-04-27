慈善組織金門國際傑人會昨(26)日由創會會長蔡其雍、前會長張莉、財務長王邦屹、金湖鎮長陳文顧以及新湖里長陳錦章代表下，將會員樂捐款項近10萬元，捐助給生活陷入困頓的洪姓罹癌患者，協助他及家人度過罹患肺癌的艱難時刻。

據了解，罹患肺癌的洪先生現年55歲，在患病後正積極治療中，原本在水泥預拌廠的工作，也因治療所需而無法繼續工作。其妻子施女士是來自晉江遠嫁金門的陸配，現於家中照顧先生及帶養分別為7、11和15歲的三個孩子，亦無法外出工作，家中經濟負擔加重，生活頓時陷入困境。

金湖鎮長陳文顧表示，金門國際傑人會是地區慈善組織，致力於幫助金門本地需要幫助的鄉親。該會得知洪先生一家的困境後即刻行動，募集款項幫助洪家度過難關。金門國際傑人會創會會長蔡其雍則表示，該會一直非常關心金門各角落的狀況，希望能夠為地區盡一份心力，幫助那些需要被幫助的人，特別是在這樣困難的時刻，更需要有人挺身而出，拉他們一把

接受幫助的洪先生一家對金門國際傑人會的義舉表示感謝萬分，洪先生說捐助款項的到來如同及時雨，對他們的生活有著巨大的幫助，也讓他們感到社區的溫暖與關懷。金門國際傑人會代表則表示，該會將繼續關注金門社區的需求，為那些需要幫助的人士盡力提供支持和幫助。

陳文顧說，金門國際傑人會的捐助行動展現了社會的力量，也呼籲更多有能力的鄉親時時刻刻多關注身邊需要被幫助的人，共同關心地區的發展，為社會帶來更多的正能量。