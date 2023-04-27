台鐵高雄機廠都市計畫變更案延宕10年，今（27）日經高市都委會大會審議通過，但護樹團體質疑規畫不當，恐破壞9公傾森林，今天陳情別殘暴移植毀壞、砍除。高市副市長林欽榮回應，區內公園面積將達19％，會盡最大努力保留樹木。

高市副市長林欽榮（左）回應，區內公園面積將達19％，會盡最大努力保留樹木。（柯宗緯攝）

台鐵高雄機廠遷建屏東潮州基地後，現址都市計畫變更，各界有不同聲音。森林城市協會理事長莊傑任指出，基地內有9公頃森林，上千棵40年以上大樹，計畫書卻看不見「要求建築、地下室開挖迴避樹木，讓樹木原地保留」的文字，大樹移植非死即慘，讓市民白白損失1個現成的森林公園。

莊傑任表示，當中有33棵符合高雄市特定紀念樹木保護自治條例的樹木有調查與定位，但剩餘樹木不被重視，建議應盡可能將較大的樹群及大樹納入原地保留，因此必須開發迴避。

莊傑任強調，開發和環境保育可共存，不願共存是設計能力有問題，為何不退回去，市府卻急著在公開展覽徵詢民意結束後的7天，就急著送進大會闖關，讓人質疑藐視民意。

針對台鐵高雄機廠都市計畫變更案，環團森林城市協會27日陳情，呼籲別殘暴移植毀壞、砍除，讓市民白白損失一個現成的森林公園。（柯宗緯攝）

台鐵高雄機廠都市計畫變更案今在高市都委會歷經3小時討論後，終於闖關成功。林欽榮表示，該案歷經10年都市計畫程序討論，也是第2度公開展覽，終於獲得大會正式通過，後續將根據民間所建議的保留植栽等意見，充分修訂後再送達內政部都委會審議後據以執行。

針對台鐵高雄機廠都市計畫變更案，環團森林城市協會27日陳情，呼籲別殘暴移植毀壞、砍除，讓市民白白損失一個現成的森林公園。（柯宗緯攝）

針對護樹團體要求樹木保留，林欽榮表示，區內公園面積可以達到19％，比法定10％還大，同時委託嘉義大學森林學系調查，最終保留33棵珍貴樹木就地維持，後續將持續合作辦理全區計畫喬木植栽復育計畫，盡最大努力把樹木保護下來。