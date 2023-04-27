吳東諺在民視8點檔《市井豪門》中演出集所有疾病於一身的李成龍，變態行徑惹怒觀眾，甚至發起「全民打爆龍」活動，日前播出李成龍把自己犯罪的過程上傳到雲端，甚至將連結的QRcode刺青在身上，連他本人都直呼「還真的有夠變態」！

吳東諺將犯罪證據刺青在手上。（民視提供）

吳東諺劇中左臂上清晰可見QRcode，有觀眾好奇拿起手機掃碼，內容竟然就是秋月遭到殺害的完整過程，看到影片的觀眾紛紛表示「沒想到成龍刺這個在身上！太誇張了！」、「很有創意欸！」、「證據刺在手上，心夠大的」、「這個刺青有考慮做成紋身貼紙周邊嗎？」、「有人跟我一樣看電視掃描進來看的＋1」。

吳東諺首度挑戰演壞人直呼好難，經常演到上氣不接下氣，甚至快要暈倒，這樣的強烈情緒讓他花好一段時間做心理建設，才能演得到位，喉嚨更是受盡折磨，只要一走出攝影棚，就會拿出有藥效的喉糖喉片含著，不然會失聲沙啞，笑稱角色都從成龍變成暴龍。

吳東諺將犯罪證據刺青在手上。（民視提供）

吳東諺也感嘆演盲人太長一段時間，所以當失明被拆穿時，眼睛開始要對焦對手演員演戲，他趁排戲時對他們說「好久沒有好好看著你們演戲，感覺好陌生」，讓全場笑翻。