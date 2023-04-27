搶攻疫後復甦的消費商機，大直最新商場「NOKE忠泰樂生活」近期即將開幕，約28家風格殊異的餐飲品牌進駐，其中「華漾DIM SUM」是華泰大飯店集團旗下主打精緻港點的品牌，品牌第4家分店也插旗「忠泰樂生活」，新店亮點為「點心櫥窗」的店裝潢和港點現點現做，業者祭出為期53天的送菜優惠歡慶開幕。

「點心櫥窗」新鮮看得見 港點當日現點現包

「華漾DIM SUM」新型態店裝主打「點心櫥窗」，消費者在店外就看得到點心師傅以新鮮食材展示職人手藝。(華泰大飯店集團提供)

「華漾DIM SUM」自2003年成立至今已20年，是不少懂吃的老饕喜歡的港點品牌。看好大直「NOKE 忠泰樂生活」的商場風格和客群屬性，第4間分店以「用心看得見」為概念，規劃新型態門店。業者特別設置「點心櫥窗」，讓消費者在店外就看得到點心師傅以新鮮食材展示職人手藝，顧客也品嚐得到現點現包的新鮮港點。集團餐飲副協理林庭聿表示：「港點現點現包極為挑戰師傅的手藝技術和速度，平均候餐時間為5到10分鐘，即可品嚐到現做料理。」

門店整理風格以蒸籠的「煙」為發想，有3個不規格形狀的窗戶，天花板和牆面也可見煙霧裊裊如行雲流水的線條流淌於空間中。(陳韻萍攝)

店裝風格有別於傳統的港式餐廳，整體以蒸籠的「煙」為發想，門店可見3個不規格形狀的窗戶，天花板和牆面也可見煙霧裊裊如行雲流水的線條流淌於空間中；牆面用杏色的無毒礦物塗料打造，搭配偏暖色的燈光，簡約不失質感，令人有種來到北歐餐廳的錯覺。店家提供2人、4人、6人共94個座位，滿足商務餐敘、家庭宴客等不同需求。

網友趣稱「很蝦的港點餐廳」 用料實在價格平實

「華漾DIM SUM」的「水晶鮮蝦餃」以10摺細膩手法包覆豐富蝦段的餡料，為店家招牌料理。(華泰大飯店集團提供)

新鮮食材是品牌多年的堅持和美味關鍵，特別是嚴選肉質緊緻鮮甜的鮮蝦所製作的多款美味點心，包括「水晶鮮蝦餃」、「香茜腐皮捲」、「春風得意腸」等多道經典料理都以鮮蝦為基底，蝦子也是「華漾DIM SUM」的強項，還被網友趣稱為「很蝦的港點餐廳。」

新開店提供近50道港式鹹、甜點和熱炒、湯品等家庭料理，價格從108元到380元不等。推薦必吃的王牌主打「水晶鮮蝦餃」是集團中餐品牌廚藝總監黃傳明師傅和團隊嘔心瀝血的的得意之作，他們前後嘗試了20多次不同的餡皮比例，最終得出蝦餃的完美比例。

「水晶鮮蝦餃」幾乎在每家港點店都可吃到，「華漾DIM SUM」的鮮蝦餃最大的特色為用最薄的餃皮，包裹最飽滿的內餡；薄透的餃皮僅5克重，約是市面上常見餃皮的一半，餡料重達30克則是市面常見餡料的上2倍重；薄可透光的餃皮以10摺細膩手法包覆豐富蝦段的餡料，以先蒸再燜的手法搭配不同的溫控，鎖住餡料的多汁和保持餃皮的彈性。一口咬下，霸氣的蝦餃多汁飽滿又彈牙，還吃的到蝦肉塊，搭配鹹香甘甜的西螺產製壺底純釀醬油，讓人眼睛一亮，是有記憶點的鮮蝦餃。

主廚推薦「臘味蘿蔔糕」必吃，厚實清甜不需沾醬就很美味。(華泰大飯店集團提供)

此外，主廚推薦「臘味蘿蔔糕」也是招牌菜色，主廚希望客人可以品嚐到大塊蘿蔔塊，為此每日手工將蘿蔔切塊，搭配臘肉與蝦米炒香賦予鮮香味，最後加入在來米漿蒸熟而成，厚實清甜的蘿蔔糕，不需沾醬就很美味。

特色新菜「狗骨頭」吸睛 追蹤IG送限量蝦餃

「起士棗泥狗骨頭」外觀討喜逗趣，頗為吸睛，棗泥配起士甜而不膩。(華泰大飯店集團提供)

品牌同時首度曝光「蘿蔔千層酥」、「花枝豆苗餃」、「起士棗泥狗骨頭」3款新菜色。「蘿蔔千層酥」以層層堆疊的酥脆外皮，包裹白蘿蔔絲，一口咬下，香酥外皮與清甜蘿蔔交融在一起，蘿蔔溼潤的內餡適度平衡了酥皮的乾爽，鹹甜交織口感不會過乾，吃完唇齒留香。

品牌3款新菜色「蘿蔔千層酥」、「花枝豆苗餃」、「起士棗泥狗骨頭」首度曝光。(華泰大飯店集團提供)

從外觀就隱約可看到橘色、綠色食材的「花枝豆苗餃」，以花枝打成漿並混合蝦餃餡，再經過多次摔打，使餡料口感飽滿扎實富有彈性，最後拌入小豆苗，讓整體味道更加鮮美有層次。而「起士棗泥狗骨頭」討喜逗趣的外觀非常吸睛，以吐司包裹棗泥與牽絲起士，香酥外皮撒上滿滿的芝麻，散發濃郁香氣，棗泥配起士甜而不膩，是道大人小孩都會喜歡的港式炸點。

今(27)日試營運，記者實際走訪門店，截稿前的晚餐時段，來客數已翻桌兩輪近全滿。歡慶開幕，4月29日到5月31日，到店消費的民眾追蹤品牌官方IG帳號，即贈送「水晶鮮蝦餃」1份，每桌限贈1份，日限50組。