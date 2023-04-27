國政基金會董事長朱立倫今天批評，勞保年金的財務負擔也即將崩潰，在去年勞保負債就增加7200億，平均一天增加20億，民進黨提出的「撥補」只是杯水車薪，呼籲應召開勞保年金改革國是會議，勞動部透過相關作為，維持勞保制度運作，除由政府撥補外，也透過逐步調高費率，積極強化納保、投保薪資查核及給付審查機制等作為，確保制度穩定運作。

針對國政基金會批評青年失業率問題，勞動部表示，108年至111年跨部會共同推動「投資青年就業方案」，已協助75萬名青年順利就業，青年失業率已有改善；111年15至29歲青年失業率為8.38％，為金融海嘯以來最低，20至24歲青年失業率已從98年金融海嘯期間14.67％的高峰，於111年降至12.36％。

勞動部表示，後續將規劃推動投資青年就業方案第二期，聚焦各界關注之青年職涯發展、人才供需落差、促進青年就業、優化青年薪資及鼓勵青年投入正職工作等五大核心議題，提出具體因應對策，結合各部會資源共同協助青年就業。

至於中高齡勞參率偏低，勞動部自109年12月推動「中高齡者及高齡者就業促進法」迄今，勞參率分別較施行前（109年11月）成長1.85個百分點及0.77個百分點，增加23萬4千名勞動力，勞動狀況正逐年好轉。

未來將針對55歲以上者研訂銀髮就業計畫，提供就業獎勵及再就業準備協助，促進重返職場。也將依據不同年齡層之就業狀況與需求規劃對應作法，包括研訂銀髮就業計畫、研發公布適合銀髮者的工作、持續於各地佈建服務據點，擴大服務網絡，並於就業中心設置銀髮專區、連結跨部會資源，開發潛在勞動力與友善及適性之職缺。

關於外界關切勞保財務問題，勞動部透過相關作為，維持勞保制度運作，除由政府撥補外，也透過逐步調高費率，積極強化納保、投保薪資查核及給付審查機制等作為，確保制度穩定運作。至於外界意見，考量制度調整攸關涉及千萬勞工權益，勞動部將持續蒐集、溝通各界意見，凝聚共識，讓勞保永續、世世代代勞工都領得到。