奇異果領導品牌Zespri今（27日）宣布產季正式開跑，並介紹Zespri獨家「迎夏活力早安套餐」，分享如何在重啟日常軌道的時刻，用早餐加顆奇異果的秘訣，為充實的一天從早開始注入滿滿活力，以恰到好處的清爽酸甜美味及滿滿營養，擺脫厭世負循環。

有鑒於大眾在現代繁忙生活中容易忽略飲食均衡的重要性，Zespri相信更好的未來始於健康的生活型態，為了幫助人們擺脫無力感、重拾對生活的熱愛，今年隆重介紹討喜且活力充沛的KIWI兄弟首度登台，並開啟2023全民喚活任務，將用一系列的活力行動走進民眾生活中，貫徹喚醒活力的使命，鼓勵更多人食用新鮮水果與蔬菜，而這份活力就來自維生素C。

根據衛福部調查，高達近九成台人蔬果攝取量不足；而飲食不均衡、不吃早餐或不規律吃早餐會增加肥胖、代謝症候群及心血管疾病等風險，營養師杯蓋表示，建議在早餐中多攝取蔬菜水果，更能達到均衡飲食、健康低負擔的目標。同時分享「完美早餐組合」為：能量主要來源的碳水化合物＋幫助肌肉生長的蛋白質＋穩定血糖並增加飽足感的膳食纖維＋維生素C。其中維生素C能幫助膠原蛋白生長並提升活力、改善情緒，幫助心情愉悅。

杯蓋說明，依台灣人早餐習慣，簡單準備如「飯糰＋蛋＋奇異果」，就能滿足完美公式。奇異果又被稱為「營養小金礦」，富含維生素C、膳食纖維、奇異酵素、葉酸、鈣、鉀等豐富營養素，小小一顆營養密度高，早餐加顆奇異果，除了輕鬆補充均衡營養，也可幫助接下來一整天的營養吸收。根據研究指出每天吃2顆奇異果，除了提升活力，更可降低憂鬱與疲勞指數，改善整體情緒，降低厭世無力感，喚活整天的精神，提供一日能量來源，並推薦「Zespri迎夏活力早安套餐」。

1.陽光喚活法式薄餅

Zespri迎夏活力早安套餐中的「陽光喚活法式薄餅」鹹香美味，為一天的開頭注入活力。（Zespri提供）

於起司可麗餅鋪上滿滿的Zespri陽光金圓頭、生菜及些許煙燻火腿，鹹香甜完美交融，交織出涮嘴好滋味，除了豐富的維生素C，亦能攝取蛋白質、膳食纖維和鈣質，滿足早餐對鹹食的欲望兼具清爽鮮甜口感，如溫暖陽光般喚活一天的動力，早起工作不憂鬱，為身體開機。

2.夏日覺醒奇異果三明治

Zespri迎夏活力早安套餐包括「夏日覺醒奇異果三明治」，補充營養不怕沒滋沒味。（Zespri提供）

酸種麵包加上特製Zespri陽光金圓頭酪梨醬，搭配鮮蝦、溏心蛋、生菜，爽口豐富彷彿覺醒了整個夏日，此道除了富含維生素C、蛋白質、也有好的油脂及膳食纖維，豐盛食材與多重層次，一口咬下充斥滿滿幸福感，用愉快好心情享受充滿挑戰的生活， 是一早注入全身活力的絕佳選擇。

3. 燕麥黃金帕菲

許多人會選擇以優格當作開啟一天的輕食早點，在優格中加入Zespri陽光金圓頭及燕麥蘇，甜酸滋味搭配酥脆口感，簡單卻不單調，好菌與五穀雜糧搭配奶類、鉀、膳食纖維及維生素 C ，輕盈又有飽足感，在零負擔的狀況下，輕輕鬆鬆提升活力、降低疲憊感，絕對是健身族、愛美養身族的好夥伴。

4. 早晨能量 C 飲

將Zespri陽光金圓頭、鳳梨及芭樂打成果汁，每一口都能享受到奇異果的酸甜爽口，滿滿維生素 C 及膳食纖維濃縮在一杯果汁中，將起床後的厭世無力感一掃而空， 用「活力C味」為一天迅速補充能量。