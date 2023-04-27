長興表示，大陸市場回溫，三大事業部門出貨量也呈攀升趨勢，預期今年營運可逐季走升至第三季。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料。其中，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑(DF)、銅箔基板(CCL)。

長興指出，合成樹脂受惠大陸與東南亞需求持續回穩，出貨量顯著成長，經濟規模效益逐漸顯現，獲利成長最為顯著。特用材料出貨量雖也增加，但高毛利產品比重下滑，產品組合影響毛利率表現。

電子材料方面，乾膜光阻出貨量在3月有所回升，第二季將可維持水準，期待產業庫存落底，下半年需求復甦。

此外，載板設備真空壓膜機因新年、農曆春節假期等短期季節性因素消失，第二季出貨將較第一季成長，惟受到整體產業投資趨於保守，今年成長動能較具挑戰。

長興強調，生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共22個，營運彈性活絡；除在高雄、蘇州設立研發中心，也在北京以及大陸7個廠內配置實驗室，持續深耕、開發高端產品應用。