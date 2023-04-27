星宇航空董事長張國煒昨( 26 日)親駕星宇首航美國洛杉磯的航班，在機上受訪時，批評台灣政府不重視觀光產業，嚴重落後新加坡；觀光局則回應，政府有推出許多方案吸引國際旅客，不重視觀光純屬業者看法。民進黨立委高嘉瑜批評，政府這幾年都把觀光的資源全都放在各種補助，沒有協助推廣在地產業、深度旅遊，而國旅的房價一路暴漲，也會減少對國內外旅客的吸引力。

張國煒昨親駕星宇航空首航美國洛杉磯的航班，要搶攻北美、東南亞轉機市場，張國煒在機上受訪時表示，台灣政府不太重視觀光產業，嚴重落後新加坡，「除了台積電還有什麼？」觀光局則回應，星國只有城市旅遊，台灣則有山有海，兩國之間不太相同，並強調疫情期間政府有推動紓困措施，也有國外業者考察、交流，開放國門後也有推出方案吸引國際旅客，如自由行抽 5000 元消費金等，覺得政府不重視觀光，純屬業者的看法。

高嘉瑜今在《新聞大白話》節目中指出，台灣的觀光資源包括美食、文化等等，絕對是遠超過新加坡，但新加坡在有限的情況下，也有塑造很多新鮮的東西來吸引觀光客。

高嘉瑜表示，台灣的國旅卻只能看到房價日益增長，今天最新的新聞就指出，國旅的平均房價已經飆高到一晚 5000 元，南投甚至要 1.5萬元，不管是對國內旅遊或是國際觀光客來說，吸引力就會減少很多，旅客也會比較，在東京 3 到 4 千就能有不錯的地段和房型，在台灣就完全做不到。

高嘉瑜批評，台灣有很多很棒的天然資源和環境，但這幾年來，政府把觀光相關的資源全都放在補助，國旅補助、房價補助等等，完全沒有把經費做有效利用。

高嘉瑜認為，政府應該要妥善運用資源，讓觀光景點更精緻化，有更深度的體驗，讓旅客在台灣不只是走馬看花，一天兩天就看完，而是能體驗台灣的生活，政府也該多推出結合在地產業的深度旅遊，這才是觀光的重點。