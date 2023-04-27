《玩命關頭X》將於17日搶先美國兩天上映。《玩命關頭》系列已經風靡全球超過二十年，每一部全新的電影都受到死忠粉絲的引頸期盼。這個系列從一開始的街頭賽車演進到大規模的劫盜行動和諜報任務，同時也保留了令人血脈賁張的極速飆車、驚險刺激的動作場面以及家庭這些核心元素與主題。全球影迷會在《玩命關頭X》一片中看到這一切和更多令人大呼過癮的動作場面和令人瞠目結舌的劇情轉折。「如果你在23年前跟我說我會有幸成為這個備受全球觀眾喜愛與支持的電影系列的一份子，我絕對會跟你說你一定是瘋了。」男主角兼製片馮迪索說：「我們當年是在洛杉磯取景拍攝第一部電影，而且那也只是一個關於當地街頭賽車文化的故事。我們壓根就沒想到那部電影會演變成一個風靡全球的電影系列，受到全球觀眾的喜愛，我們更沒想到片中的角色會在全球各地出任務，而且故事一直圍繞著家庭這個核心主題。」

布麗拉森得到《玩命關頭X》的一個角色時，她真的是開心到不行。「當我得知我有機會成為《玩命關頭》大家庭的一份子，我就興奮到在我家一邊尖叫一邊跑來跑去。」布麗拉森說：「我這些年來一直想要演出這個系列的電影，所以這對我來說是美夢成真。你會想要和你的家人一起進戲院看這些電影，那是我個人非常重視的一點，而我的朋友和家人都對我能夠參與這部電影的演出感到超興奮的，他們終於覺得我很酷了。此外，馮迪索還熱情邀請我去他家跟他的家人一起吃晚飯，讓我不但認識了他的孩子們，也跟他們變成好朋友，光是這一點就覺得我已經成為這部電影的一份子。那就是馮迪索拍攝這些電影的一貫作風，當我們一起合作拍片的時候，他希望我們感覺就像是一個大家庭。」

《玩命關頭X》敘述唐老大這些年來曾經執行許多看似不可能的任務，他和他的家人遇到的每一個對手都比他們更聰明、更冷酷無情和更會飆車。現在，他們必須面對有史以來最致命的對手：一個從過去的陰影中冒出來的可怕威脅，他為了報仇雪恨下定決心要永遠摧毀這個家庭，以及唐老大所愛的每一個人和所有的一切。唐老大和他的夥伴在2011年的《玩命關頭5》一片中，除掉了惡名昭彰的巴西大毒梟赫南芮斯，並且在里約熱內盧的一座橋上徹底瓦解他的販毒帝國。但是他們卻不知道芮斯的兒子但丁親眼目睹了那一切，而且在過去的12年之間精心策劃了一個復仇計畫，目的是要讓唐老大付出終極代價。但丁的復仇計畫會拆散唐老大的家人，有些人會從洛杉磯去到羅馬的地下墓穴，有些人會從巴西去到倫敦，有些人則會從葡萄牙去到南極。他們將會得到全新的盟友，以往的敵人也會一一出現，但是當唐老大發現他八歲大的兒子才是但丁復仇計畫的真正目標，一切就從此改變。