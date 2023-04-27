2023全中運所有賽事27日落幕，今年共有21項比賽，其中擊劍運動亦有來自全國各地好手參與，選手平均顏值高，讓場邊志工都忍不住心花怒放。其中來自台北市中正國中的林楙祥，在比賽中奪下個人銳劍的金牌，也與隊友拿下團體銳劍、團體鈍劍的金牌，而他個人的高顏值，也讓現場的志工、參與的民眾都忍不住多瞄幾眼。

林楙祥不僅擊劍成績優異，連課業都名列前茅，當他現身賽場擊劍時，因自帶光芒，導致不少場邊民眾都不小心對他多看兩眼，甚至還有人默默舉起手機偷拍。

今年3月剛贏得亞洲青少年擊劍銀牌的中正高中李讓，也是全中運比賽亮點。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

除了林楙祥勇奪3金之外，中正高中的李讓也是比賽亮點，今年3月剛贏得亞洲青少年擊劍銀牌，在國中階段獲得全中運個人男子銳劍二連霸，一上高中又獲得個人金牌、團體金牌，尤其在團體的金牌戰對上永豐高中，第9局從落後反撲，最後44比44分，讓現場氣氛十分緊張，而李讓奪牌後更開心與隊友擁抱、大叫，全場都感受到他振奮的心情。

李讓外型氣質激似男偶像，除了顏值高，他展現奪勝的意志，讓現場觀戰的所有人為此激動不已，在團體戰賽事中，隊友被戰到負分，李讓個人兩度、三度追回比分，尤其第9局戰役跟永豐高中徐浩對決，拉鋸緊張讓場外屏息，連賽事講評都連聲讚精彩。

擊劍運動除了體力上的要求，無論在銳劍、鈍劍、軍刀，都必須動腦思考戰術，視對手的破綻而取分。不少擊劍選手不僅專心在運動，連學業成績都十分優異，像是新竹縣博愛國中的江婕羽在個人賽闖入8強，更與隊友拿下團體銳劍金牌，在個人賽隔天她還去參加科展，各方面表現都十分優秀。