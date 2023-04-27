日本首相岸田文雄日前在和歌山輔選時遭人投擲爆裂物攻擊，現場事前無安檢已令外界質疑維安措施，官員竟也未遮掩鬆散態度。日本國家公安委員長週二（25日）在自民黨宴會自爆，15日獲報岸田遇襲之際他正準備吃鰻魚丼，獲報後他還是把鰻魚飯「好好地吃完了」。日本輿論譁然，誇張行徑連美國《時代》雜誌也撰文報導。

綜合共同社、朝日電視台報導，日本國家公安委員長谷公一25日在東京出席自民黨議員宴會致辭時，提及岸田遇襲當天獲報時的經過。他說，案發時他正在高知縣視察地震相關措施，行程途中接獲警察廳通報首相在和歌山遇襲。

日本國家公安委員長谷公一遭到在野黨砲轟。

谷公一描述，享用美味的鰻魚丼午餐是他當天視察很期待的環節，「我正要開動的時候，接到了警察廳的電話……雖然發生了這樣的事情，但是呢，烏龍麵……不是烏龍麵，是鰻魚丼，我還是把一碗鰻魚丼吃完了」。鰻魚丼是高知縣四萬十市著名的美食。

谷公一在岸田內閣兼任防災閣員，他這段話引發在野黨砲轟內閣的治安對策官員失言，怒批「政權鬆懈」。岸田遇刺讓全球回想起去年7月安倍在奈良助選時遇刺身亡的慘劇，同時也為即將在5月於廣島登場的G7峰會憂心，廣稿G7峰會的警備負責人正是谷公一。

立憲民主黨國會事務委員會委員長安住淳說，這種發言在開會時當作玩笑話也就罷了，「稍微缺少常識了吧」。同黨眾議員宮口治子批評：「讓這種缺乏危機感的人負責保護政要，可行嗎？請立即撤換『鰻魚丼大臣』。」

岸田文雄本月15日在和歌山助選。（圖／路透社）

岸田文雄本月15日在和歌山市助選時遭人投擲爆裂物攻擊，維安人員與現場民眾合力逮捕嫌犯木村隆二。（資料照／美聯社）

面對在野黨要求谷公一下台的聲浪，岸田週三（26日）在參議院表示，他獲知谷公一當天在視察行程途中仍持續處理公務，谷公一也下達了必要的指示並收集與和歌山襲擊事件有關的資訊，「我希望他繼續擔任這項職務」。

谷行一週三也向媒體表示自己發言失當，但強調自己不會直。記者問他是否撤回當時的發言，谷行一卻說「我只不過陳述事實」。