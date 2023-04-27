烏克蘭聯合芭蕾舞團(UnitedUkrainianBallet）是由一群因烏俄戰爭流離失所的烏克蘭頂尖芭蕾舞者組成。因戰爭的文化敏感性，烏克蘭聯合芭蕾舞團不演出「天鵝湖」，而是改以編舞家拉特曼斯基（Alexei Ratmansky）在烏俄戰爭爆發後的全新創作《戰時輓歌》（Wartime Elegy）。拉特曼斯基受訪時曾表示，他不認為自己在藝術上有任何政治性，但是「現在的局勢卻將政治藝術綁在一起，是我過去從未經歷過的」，這場戰爭對他而言非痛苦。

《戰時輓歌》是烏俄戰爭爆發後的全新創作，是編舞家拉特曼斯基 Alexei Ratmansky寫給烏克蘭人民的一封情書。（鄧博仁攝）

烏克蘭聯合芭蕾舞團27日彩排《戰時輓歌》、《斯巴達》與《吉賽兒》。《戰時輓歌》用了烏克蘭當代最知名作曲家西爾維斯特洛夫的音樂，加上烏克蘭傳歌曲，是編舞家拉特曼斯基向烏克蘭堅韌不拔的精神致敬，並祈禱未來的和平。《戰時輓歌》是拉特曼斯基於烏俄戰爭後的第一部新芭蕾創作，編舞家本人曾公開反對戰爭，但這部作品並沒有鮮明的政治色彩。相反地，他採用烏克蘭作曲家西爾維斯特洛夫（Valentin Silvestrov）的鋼琴和弦樂，及傳統民間音樂，希望展現烏克蘭文化中獨特的快樂正向，並對他們堅韌不拔的精神致敬，祈願和平即將到來。

《戰時輓歌》是烏俄戰爭爆發後的全新創作，是編舞家拉特曼斯基 Alexei Ratmansky寫給烏克蘭人民的一封情書。演出片段，讓人聯想到戰地攝影師羅伯卡帕搶灘的畫面。（鄧博仁攝）

《戰時輓歌》是烏俄戰爭爆發後的全新創作，是編舞家拉特曼斯基 Alexei Ratmansky寫給烏克蘭人民的一封情書。（鄧博仁攝）

《戰時輓歌》是烏俄戰爭爆發後的全新創作，是編舞家拉特曼斯基 Alexei Ratmansky寫給烏克蘭人民的一封情書。（鄧博仁攝）

《戰時輓歌》是烏俄戰爭爆發後的全新創作，是編舞家拉特曼斯基 Alexei Ratmansky寫給烏克蘭人民的一封情書。（鄧博仁攝）

《戰時輓歌》是烏俄戰爭爆發後的全新創作，是編舞家拉特曼斯基 Alexei Ratmansky寫給烏克蘭人民的一封情書。（鄧博仁攝）

舞團首部舞劇作品《吉賽兒》為精選浪漫主義時期的芭蕾舞劇代表作。本次演出的第二幕慢板中，男舞者追悔莫及的細膩情感戲與女主角快速旋轉的炫技舞蹈，是浪漫芭蕾不可錯過的經典。（鄧博仁攝）

舞團首部舞劇作品《吉賽兒》為精選浪漫主義時期的芭蕾舞劇代表作，不同於蓬蓬短裙的形象，《吉賽兒》的女舞者身著白紗裙以輕盈柔美的肢體展現幽靈形象，對惆悵傷感情節的演繹精湛動人。本次演出的第二幕慢板中，男舞者追悔莫及的細膩情感戲與女主角快速旋轉的炫技舞蹈，是浪漫芭蕾不可錯過的經典。

舞團首部舞劇作品《吉賽兒》為精選浪漫主義時期的芭蕾舞劇代表作。本次演出的第二幕慢板中，男舞者追悔莫及的細膩情感戲與女主角快速旋轉的炫技舞蹈，是浪漫芭蕾不可錯過的經典。（鄧博仁攝）

舞團首部舞劇作品《吉賽兒》為精選浪漫主義時期的芭蕾舞劇代表作。本次演出的第二幕慢板中，男舞者追悔莫及的細膩情感戲與女主角快速旋轉的炫技舞蹈，是浪漫芭蕾不可錯過的經典。（鄧博仁攝）

舞團首部舞劇作品《吉賽兒》為精選浪漫主義時期的芭蕾舞劇代表作。本次演出的第二幕慢板中，男舞者追悔莫及的細膩情感戲與女主角快速旋轉的炫技舞蹈，是浪漫芭蕾不可錯過的經典。（鄧博仁攝）

舞團首部舞劇作品《吉賽兒》為精選浪漫主義時期的芭蕾舞劇代表作。本次演出的第二幕慢板中，男舞者追悔莫及的細膩情感戲與女主角快速旋轉的炫技舞蹈，是浪漫芭蕾不可錯過的經典。（鄧博仁攝）

《斯巴達》以羅馬共和時代為背景，重現斯巴達克斯起義的歷史故事，是一部以男性舞者為首的芭蕾舞劇，呈現出戰士陽剛強勁的舞蹈之美。（鄧博仁攝）

《斯巴達》以羅馬共和時代為背景，重現斯巴達克斯起義的歷史故事，是一部以男性舞者為首的芭蕾舞劇，呈現出戰士陽剛強勁的舞蹈之美。本次演出的第二幕中，男主角斯巴達克斯和女主角弗里吉亞隨著悠揚的慢板樂聲起舞，慶祝他們成功逃脫，卻不知道接下來即將面對到的是背叛與生離死別的悲慘結局。

《斯巴達》以羅馬共和時代為背景，重現斯巴達克斯起義的歷史故事，是一部以男性舞者為首的芭蕾舞劇，呈現出戰士陽剛強勁的舞蹈之美。（鄧博仁攝）

《斯巴達》以羅馬共和時代為背景，重現斯巴達克斯起義的歷史故事，是一部以男性舞者為首的芭蕾舞劇，呈現出戰士陽剛強勁的舞蹈之美。（鄧博仁攝）

《斯巴達》以羅馬共和時代為背景，重現斯巴達克斯起義的歷史故事，是一部以男性舞者為首的芭蕾舞劇，呈現出戰士陽剛強勁的舞蹈之美。（鄧博仁攝）

《斯巴達》以羅馬共和時代為背景，重現斯巴達克斯起義的歷史故事，是一部以男性舞者為首的芭蕾舞劇，呈現出戰士陽剛強勁的舞蹈之美。（鄧博仁攝）

《斯巴達》以羅馬共和時代為背景，重現斯巴達克斯起義的歷史故事，是一部以男性舞者為首的芭蕾舞劇，呈現出戰士陽剛強勁的舞蹈之美。（鄧博仁攝）

《斯巴達》以羅馬共和時代為背景，重現斯巴達克斯起義的歷史故事，是一部以男性舞者為首的芭蕾舞劇，呈現出戰士陽剛強勁的舞蹈之美。（鄧博仁攝）

《斯巴達》以羅馬共和時代為背景，重現斯巴達克斯起義的歷史故事，是一部以男性舞者為首的芭蕾舞劇，呈現出戰士陽剛強勁的舞蹈之美。（鄧博仁攝）

《斯巴達》以羅馬共和時代為背景，重現斯巴達克斯起義的歷史故事，是一部以男性舞者為首的芭蕾舞劇，呈現出戰士陽剛強勁的舞蹈之美。（鄧博仁攝）

《斯巴達》以羅馬共和時代為背景，重現斯巴達克斯起義的歷史故事，是一部以男性舞者為首的芭蕾舞劇，呈現出戰士陽剛強勁的舞蹈之美。（鄧博仁攝）

編舞家拉特曼斯基 Alexei Ratmansky，當代最重要的編舞家之一，出生於聖彼得堡，成長於烏克蘭基輔。畢業於波修瓦芭蕾學校之後，他成為烏克蘭國家芭蕾首席，之後漸漸將生涯重心轉往編舞工作，1997年，為喬治亞國家芭蕾與超級舞星妮娜．安娜妮婭舒薇莉創作的舞碼，獲得廣泛好評。他於2004年至2008年擔任波修瓦芭蕾舞團藝術總監，為舞團推出《海盜》、《巴黎的火焰》等舞碼。2008年，拉特曼斯基將重心轉往西方世界，前往紐約擔任美國芭蕾舞團的首任駐團藝術家；2023年1月，紐約市立芭蕾舞團宣布，拉特曼斯基將於8月起擔任該團駐團藝術家。