在台北市深耕20年的相機名店「Ewhat億華數位科技」，在26日晚間宣布熄燈，震驚許多專業相機玩家，店家無奈表示，主要原因為相機市場逐漸遭手機取代，因此決定停止營業。

億華26日晚間在官方臉書發出結束營業公告，表示與房東的租約到期，加上手機畫質功能大幅提升取代了相機市場，經過多方考量後，決定不續約，將於下周二(5月2日)拉下鐵門，感謝20年來給予支持的顧客們。

由於億華也推出結束營業的促銷活動，因此今天(27日)白天，店內就湧入許多客人消費，宛如回到全盛時期，店家表示，固期間內相機依然享有保固，過保固的相機也可送件至維修部處理。

億華與另一家搬到大直的相機王，號稱北市兩大相機店，品項齊全，其最出名的就是店員不僅都是正妹，還都具備相當的相機知識，也不會做出瘋狂推銷，讓顧客們少繳許多「學費」，網友們也紛紛留言：「懷念結帳的小窗口」、「時代的眼淚啊」、「我踏入攝影的起點」、「真正青春回憶」、「想當年在這邊消費了好幾台相機」、「不敢相信」、「一個時代的過去」、「15年前買的NIKON還在服役中，想不到店家先畢業了」。