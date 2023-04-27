屏東東港鎮60多歲林姓男子因不滿鄰居50歲多歲郭姓男子長期用花盆占巷口、影響車輛出入，日前找上對方溝通，不料2人一言不合起了口角還互毆，事後林的家屬不滿郭男，趁夜深到郭男家潑漆，雙方再次槓上並鬧上警局，警方表示，全案朝恐嚇、傷害、毀損等罪嫌偵辦。

東港鎮林男因不滿鄰居郭男長期用花盆占巷口、影響車輛出入，日前找上對方溝通，不料2人一言不合起了口角還互毆、潑漆。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

據了解，林姓男子與郭姓男子住在東港鎮嘉漁街一帶，林因不滿郭時常用花盆占在巷口處、影響車輛出入，日前找上對方溝通，不料年齡加起來破百歲的2人竟無法理性對話，不僅一言不合起了口角還上演全武行，2男除互毆外還把占巷口的花盆打壞。

東港鎮林男因不滿鄰居郭男長期用花盆占巷口、影響車輛出入，日前找上對方溝通，不料2人一言不合起了口角還互毆、潑漆。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

事後，林男家屬不滿郭男，趁夜深到郭男家潑漆，郭男家的鐵門、地板全遭殃，雙方也因此再次槓上並鬧上警局。

東港警分局指出，案經警方主動調閱相關監視器後，已掌握犯嫌身分積極偵辦中，也陸續約詢相關雙方當事人製作筆錄，全案訊後依恐嚇、傷害、毀損等罪嫌函請屏東地檢署偵辦。

東港鎮林男因不滿鄰居郭男長期用花盆占巷口、影響車輛出入，日前找上對方溝通，不料2人一言不合起了口角還互毆、潑漆。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方強調，民眾如遇糾紛溝通未果，可報警求助，切勿自行以非理性手段處理，千萬別因一言不合動手而造成「打贏送法院、打輸送醫院」的雙敗局面，得不償失。