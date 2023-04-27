花蓮縣秀林鄉公所一行58人在鄉長王玫瑰率領下，於今(27)日蒞臨金湖鎮環保工作站觀摩，希望汲取其成功經驗，以作為日後推動環保業務之參考。地主金湖鎮長陳文顧率環保課長李博豪等人熱忱接待，全程陪同解說促進雙方環保經驗交流，現場氣氛熱絡，也讓秀林鄉貴賓們感受到金湖鎮的熱情與親切。

金湖鎮長陳文顧首先邀請全體秀林鄉公所貴賓，來到最新熱門打卡景點「金湖環保回收站彩繪牆面」參觀，介紹粉紅迷彩牆中隱藏著不同種類的回收物品，有廢電池、廢酒瓶、廢鋁罐、回收寶特瓶、廢燈管等，每一樣彩繪均栩栩如真，以活潑生動的回收物品鼓勵民眾參與資源回收。

陳文顧也解說，彩繪牆面使用了環保材料再生玻璃砂再製進行創作，回收廢玻璃容器，減少天然資源的消耗，實踐環境保護「回收再利用」的永續概念，不僅保護環境，更賦予環保工作站更生動活潑的環境，未來能把遊客帶進金湖鎮並為地區帶來觀光效益及觀光產值。

金湖鎮公所環保課長李博豪指出，該鎮為了讓清潔隊回收的資源可以循環利用，成立資源回收再生工坊，該工坊所在的場域也是把閒置的軍事營區，經過整理後活化再利用；因此，不論工坊建築或是工坊家具，都落實了「資源循環」的觀念。

李博豪也說明，再生工坊中展示的二手家具，都是把民眾不需要的廢棄品，回收可再利用的部分，由清潔隊人員以巧手將它們修復得煥然一新，重新賦予生命，再以維修材料成本價轉賣給有需要的民眾，同時達到了資源回收與垃圾減量的目標，還可以用來教育一下代要知福惜福。

花蓮秀林鄉長王玫瑰參訪金湖鎮再生工坊後，對其環保工作落實有成讚譽有加；期望藉此觀摩考察之行，汲取金湖鎮推動環保工作的成功經驗，作為該鄉日後推動環保業務之參考。