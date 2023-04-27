迎接百貨重頭戲母親節檔期，串聯遠東集團的全通路支付「HAPPY GO Pay」祭出點數優惠好康，推出5月6日起9天限定快閃10倍贈優惠，凡新戶且綁定信用卡，並於周六刷卡消費分期累點，最高能享有12倍點數回饋。此外，即日起至5月14日規劃綁定雲端發票卡友專屬活動，於指定通路消費享點數2倍贈，消費滿千元還有機會再抽1000點，多重折扣優惠搶攻母親節商機。

HAPPY GO推出專屬綁定雲端發票優惠，至指定通路消費成功累點享點數2倍贈，消費滿千還有機會再抽1000點。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城表示，HAPPY GO Pay串聯集團百貨零售各通路，是廣受各年齡層消費族群喜愛的支付工具，高倍數的點數回饋，不僅有效帶動消費，也為通路夥伴持續引進新客，其中，31～50歲為主力使用客群，更是百貨通路中高消費力和高忠誠度的「雙高」卡友。觀察近1年的使用趨勢，VIP級以上卡友交易金額就高達8成7，VIP級新客年度消費貢獻更是整體卡友的12倍以上；而在疫後消費回溫，挹注營收成長動能下，今年第1季HAPPY GO Pay交易金額已較去年成長45%，為進一步促動消費，部分銀行更提供分期優惠，分期交易金額較去年同期亦成長6成。本周起百貨進入母親節正檔活動，相信在HAPPY GO、各家銀行和百貨通路的點數加乘下，將引爆最強母檔商機。

即日起至6月30日止，使用HAPPY GO Pay綁定活動銀行信用卡，於指定通路消費，即可享有5倍贈活動，而迎接百貨母檔，HAPPY GO Pay自5月6日至5月14日，再加碼祭出限定10倍贈活動，於全台遠東百貨、遠東SOGO、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心、c!ty‘super、 friDay購物、SOGO istore，單筆滿2000元回饋200點、滿5000元回饋500點；於全台愛買、遠傳電信直營、香格里拉台北、台南遠東國際大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店、Mega50，單筆滿800元以上，回饋80點、滿1600元以上回饋160點，使用分期滿1萬元以上再回饋100點。

遠東百貨即日起至5月16日推出「點點成金紅利回饋」，持HAPPY GO卡及身份證件正本即可兌換，200點可兌換「100元紅利券」、500點可兌換「250元紅利券」；遠東SOGO台北四店即日起至4月28日祭出200點兌換「100元母親節電子購物金」；遠企購物中心則推出「HAPPY GO點點變現金」優惠，即日起至5月14日使用300點可兌換200元HAPPY GO券；最後Big City遠東巨城購物中心祭出HAPPY GO Pay獨家加碼贈，即日起至5月5日單筆消費滿5000元贈250點；5月6日至5月14日單筆消費滿1萬元贈500點。

HAPPY GO也鼓勵卡友一同減塑減碳愛地球，祭出專屬綁定雲端發票優惠，即日起至5月14日止，首次綁定雲端發票卡友，至全台遠東SOGO、遠東百貨、遠企購物中心、Big City遠東巨城購物中心消費成功累點，享HAPPY GO點數2倍贈，消費滿千還有機會再抽1000點（限量）。